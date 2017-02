"Ēnu dienas" vizīte uz VEF















































































Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Ar kultūras pils paveiktajiem rekonstrukcijas darbiem ‘Ēnu dienā” iepazinās arī vairāk kā 70 “Ēnu dienas” dalībnieki no dažādām Rīgas skolām, kuri šajā dienā iepazinās ne tikai ar domes un ministrijas amatpersonu darbu, bet arī ar fotogrāfu un žurnālistu ikdienu.Kopš darbu uzsākšanas pagājušā gada maijā, ir paveikti apmēram 47 % no projektā paredzētajiem būvdarbiem. Veikti visi demontāžas darbi, kā arī galvenie jumta seguma izbūves darbi. Ir uzsākta jauno starpstāvu pārsegumu izbūve (kopā apmērma 450 m²), kas sākotnēji nebija paredzēta, jo uzsākot demontāžas darbus tika konstatēta to neapmierinošā nestspēja un neatbilstība ugunsdrošības normatīvu prasībām. Pašreiz ir pilnībā pabeigta bēniņu pārseguma izbūve un uzsākta bēniņu stāva jumta un sienu plakņu siltināšana. Ir pabeigta arī jaunā pagrabstāva izbūve un pēc pārseguma atveidņošanas tiks uzsākti iekštelpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi.Ēkas galvenajai ieejas fasādei tiek veikta granīta kāpņu balstījuma izbūve, jo demontējot ēkas galvenās ieejas pakāpienus, tika konstatēts, ka zem pakāpieniem nav nesošo konstrukciju un granīta pakāpieni balstās tikai uz smilts pabēruma. Papildus tiks nostiprinātas granīta un cokola apdares plāksnes pie VEF Kultūras pils galvenās ieejas. Savukārt, granīta pakāpieni un pie ieejas esošās lielās laternas tiek restarētas un atjaunotas restaurātoru meistardrabnīcās. Pērājo fasādes sienu apdares darbi tiks uzsākti iestājoties siltajam laikam. Pirms ēkas galvenās ieejas un rotondu kolonnu restaurācijas uzsākšanas, tika veikta kolonnu esošā apmetuma tehniskā un ķīmiska sastāva izpēte, pieaicinot tehniskos speciālistus. Pēc atzinuma saņemšanas, ir pieņemts lēmums veikt esošā apmetuma demontāžu un jaunas apmetuma apdares kārtas izbūvi.Gandrīz visā VEF Kultūras pils ēkā notiek arī plaši restaurācijas darbi. Ir pabeigti Kamerzāles sienu remonta un rastaurācijas darbi un telpu sagatavo krāsošanas darbu veikšanai. Lielajā zālē ir restaurēti griesti un to dekori, atjaunoti un restaurēti skatuves dekori, veikta to pirmreizējā krāsošana. Turpinās sienu un balkonu apdares un restaurācijas darbi. Galvenajās kāpņu telpās notiek sagatavošanās restaurācijas darbu veikšanai, bet foajē un pieguļošajās telpās notiek esošās apdares noņemšana un dekoru attīrīšana. Restaurātoru darbnīcās notiek durvju, radiātoru nosegu, lustru un bra restaurācijas un atjaunošas darbi, lai tās varētu atgut savu sākotnējo izskatu.Būvdarbu veikšanas laikā ir konstatēti vairāki trūkumi un defekti, kuru novēršana paredz papildus neplānotu darbu veikšanu. Būtiskas nepilnības tika konstatētas esošo pārsegumu nestspējā un to neatbilstībā ugunsdrošības prasībām, tāpēc visi pārsegumi ēkā tika izbūvēti pilnībā no jauna. Veicot esošo koka grīdu konstrukciju stāvokļa novērtējumu, tika pieņemts lēmums izbūvēt sausā betona grīdām, kas kopumā ir ~ 3000 m². Ir mainīta arī Lielās zāles un balkona pakāpienu konstrukcija, ņemot vērā esošo pakāpienu neapmierinošo stāvokli.Uz atvērto durvju dienu tika atvesti kultūras pils “VEF” skatītāju zālei un balkonam partedzētie krēsli, lai ikviens klātesošais varētu pārliecināties par to ērtību un piemērotību. Šo krēslu izgatvotājs ir Itālijas uzņēmums “True Design SRL”, kam ir liela pieredze teātra krēslu un skatuves aizskaru izgatavošan.a Uzņēmums ir izgatavojis krēslus un aizkarus operai “La Scala” Milānā, muzikālajam teātrim Florencē, teātrim “Gerolamo” Milānā, kā arī teātrim Sjennā. Šī uzņēmuma ražotie krēsli ir uzstādīti arī Latvijā - kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un M. Čehova Rīgas krievu teātrī.Rīgas pašvaldības kultūras iestāde “VEF kultūras pils” ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka ir celta laika posmā no 1951. līdz 1960.gadam. Iekšējais plānojums un piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. VEF kultūras pils kā kultūras centrs darbību uzsāka 1960.gada 1.martā un ir lielākā Latvijas kultūras iestāde ar vairāk nekā piecdesmit mākslinieciskajiem kolektīviem, studijām un interešu klubiem, kuros darbojas ap 3000 cilvēku – gan pirmsskolas vecuma bērni, gan pusaudži un jaunieši, gan vidējas un vecākās paaudzes rīdzinieki.VEF kultūras pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic SIA “VELVE”. Šobrīd objektā jau tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā” Nr. EKII/18.