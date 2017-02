Granātābols - antioksidantu bumba. Lūk, kā tas ietekmē veselību

Ar ko granātābols tik īpašs?

Interesanti fakti

Lūk, kā tas ietekmē veselību

Granātābolu sulai piemīt spējas uzlabot sirds un asinsvadu veselību un samazināt sirds slimību risku.

Vienkārši un veselīgi: granātābolu sulas dzēriens

Granātābolu dzēriens ir gards un antioksidantiem bagāts.

Granātābola mizā un sēkliņās ir spēcīgi antioksidanti – punikalagīni, kam ir lielāka antioksidantu kapacitāte nekā sarkanvīnam vai zaļajai tējai. Sēkliņas satur punicīnskābi – konjugēto linolskābi, kas potenciāli labvēlīgi ietekmē organismu. Granātābola mizas sastāvā ir aptuveni 3 reizes vairāk polifenolu nekā sēkliņās, tāpēc tieši no mizas gatavo ekstraktu.* Vienā granātābolā var būt no 200 līdz 1400 sēkliņām.* Granātābola auglis patiesībā skaitās oga.* Sēkliņas no mīkstuma var vieglāk atdalīt, ja granātābolu sasaldē, vai tīra bļodā ar ūdeni – sēkliņas nogrims, bet mizas daļiņas uzpeldēs.* Granātābols ir lielisks šķiedrvielu avots, kas veicina zarnu trakta darbību.* Granātāboliem piemīt spēja samazināt iekaisumu. Mēģenē veikti pētījumi liecina, ka granātāboli labvēlīgi ietekmē iekaisuma samazināšanu gremošanas traktā, kā arī iedarbojas uz krūts un resnās zarnas vēža šūnām. Kādā pētījumā ar otrā tipa diabēta slimniekiem, kam 12 nedēļas katru dienu deva 250 ml granātābola sulas, novēroja, ka iekaisuma marķieri (CRO un interleikīna-6) samazinājās vidēji par 30 procentiem.* Laboratoriski veikti provizoriskie pētījumi liecina, ka granātābolu sulai piemīt potenciāls, lai samazinātu prostatas un krūts vēzi.* Granātāboli var palīdzēt samazināt asinsspiedienu. Kādā pētījumā, kurā hipertensijas slimniekiem divas nedēļas tika doti 150 ml granātābolu sulas dienā, konstatēja, ka sulai piemīt hipotensīva ietekme.* Ņemot vērā granātābolu pretiekaisuma potenciālu, tie var būt noderīgi, ja ir artrīts un sāp locītavas. Pētījumos ar dzīvniekiem novērots, ka granātābolu sula arī bloķē enzīmus, kas bojā locītavas, ja ir osteoartrīts.* Granātābolu sulai piemīt spējas uzlabot sirds un asinsvadu veselību un samazināt sirds slimību risku. Tā pasargā zema blīvuma holesterīnu no oksidēšanās.* Granātābolu sula var izrādīties noderīga arī cīņā ar bakteriāliem un sēnīšu iekaisumiem, piemēram, ja ir Candida albicans vai mutes iekaisums.* Granātābolu sula var palīdzēt, ja ir problēmas ar atmiņu. Pētījumā ar 28 vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas ik dienu izdzēra ap 240 ml granātābolu sulas, konstatēja būtiskus verbālās un vizuālās atmiņas uzlabojumus.* Granātābolu sula var uzlabot sportiskos sasniegumus. Tās sastāvā ir nitrāti, kas palielina asiņu plūsmu un samazina nogurumu.1 granātābolsGlāze dzeramā ūdensPuse citronaAtdaliet granātābola sēkliņas no neēdamās daļas, lieciet tās blenderī un pievienojiet nedaudz dzeramā ūdens, lai tas pārklātu sēkliņas. Izspiediet sulu no pusītes citrona un sāciet blendēt. Pēc tam izkāsiet masu caur sietiņu vai marli un baudiet antioksidantiem bagāto un gardo dzērienu.