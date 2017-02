Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 16. februāris

Pastāstot tuviniekiem par saviem nākotnes plāniem, iespējams, nekas neliecinās, ka kādam tavi nodomi varētu nepatikt, taču laika gaitā situācija var mainīties. Saņemies, nepadodies provokācijām! Neraugoties uz kritiku, rīkojies tā, kā uzskati par pareizu, jo par sekām būs jāatbild tev, nevis tiem, kas deva gudrus padomus.Apkārtējo reakcija var ietekmēt arī tavu uzvedību – vari kļūt nelīdzsvarotāks, neaprēķināmāks. Neskaidrības finanšu darījumos var radīt sajukumu. Lai to novērstu, nāksies būs vajadzīgs laiks un enerģija. Ja gribi izvairīties no strīdiem un nesaskaņām, neprasi, ko par tavu rīcību domā apkārtējie, rīkojies patstāvīgi.Tev pašam, iespējams, liksies, ka tu pilnībā kontrolē notiekošo, taču kāda situācija var likt aizdomāties par to, cik liela nozīme notikumu attīstībā ir tavai izvēlei, cik – apstākļu sakritībai. Attiecībās ar darījuma partneriem neiztiksi bez domstarpībām. Risinot tās, ne emocijas, ne pārlieka atklātība nebūs labākie palīgi.Nezaudē mērķtiecību arī tad, ja iesāktais uz priekšu virzās ar grūtībām. Maini skatījumu uz dzīvi, tiec vaļā no stereotipiem. Prasmīgi pielāgojoties apstākļiem, atradīsi veidu, kā tikt galā ar problēmām. Nedaudz kaujinieciskuma cīņā par savu vietu zem saules šajās dienās nenāks par sliktu, tikai nepieļauj konfliktus, tas var slikti ietekmēt attiecības ar kolēģiem.Neaizraujies ar prātojumiem par to, kā tava dzīve būtu iegrozījusies, ja būtu rīkojies citādāk. Nepieķeries varbūtībām, tās traucēs novērtēt reālo situāciju. Lietderīgāks būs laiks, ko pavadīsi kopā ar draugiem un paziņām. Tikai nepārspīlē ar vaļībām – var atļauties dažādību attiecībās ar cilvēkiem, bet visam ir savas robežas, un reizēm tās der ievērot.Ja gribi pārliecināties, ka tavas idejas ir īstenošanas vērtas, meklē domubiedrus. Tavi panākumi būs atkarīgi no tā, cik enerģiski ķersies pie lietas. Jo vairāk laika pavadīsi sabiedrībā un pārliecinošāk runāsi par savām iecerēm, jo būs lielākas izredzes atrast piemērotus sabiedrotos. Grūtāk klāsies tad, ja dzīvosi ilūzijās, ka tev citu palīdzība nav vajadzīga.Darbā valdošā spriedze var nelabvēlīgi ietekmēt tavu noskaņojumu. Lai nezaudētu dzīvesprieku un paļāvību, ka problēmas reiz atrisināsies, stiprini sevi ar vitamīniem un domu, ka grūtības cilvēku norūda. Ne velti mēdz teikt, kas viss, kas nenogalina, padara cilvēku stiprāku. Nepievērs uzmanību, ja tava savdabīgā rīcība kādam šķiet nepieņemama.Ar tevi būs grūti diskutēt, jo visam tev būs savs mērs. Gribēsi pamācīt tuviniekus, dot padomus apkārtējiem, uztiept savu gribu. Lai cik pārliecināts tu par sevi būtu, centies nepārkāpt robežu. Izvērtē savas vēlmes un dižu nākotnes ideju vārdā neļaujies mirkļa vājībām – vieglprātīga pakļaušanās kaprīzēm var sabojāt labu ideju īstenošanu.Iespējams, tu ar tādu aizrautību iesaistīsies sabiedriskās aktivitātēs, ka daži personīgi jautājumi atvirzīsies otrajā plānā. Kamēr tava uzmanība būs aizņemta ar lietišķu jautājumu risināšanu, liksies, ka viss ir kārtībā. Neapmierinātība ar notiekošo piezagsies brīdī, kad sapratīsi, ka neesi ne pietiekami atpūties, ne veltījis laiku ģimenei.Ja nekļūdīgi novērtēsi situāciju un atradīsi pareizu pieeju, izdosies sakārtot attiecības ar tuviniekiem, ieviest sen lolotas pārmaiņas mājās vai vismaz sākt tās. Tērzējot ar draugiem, domā, ko runā, tad mazāk cietīsi gan pats, gan citas ieinteresētās personas. Neesi valdonīgs, tā tu vari zaudēt apkārtējo simpātijas un labvēlīgo attieksmi.Finansiālā situācija var būt nestabila. Var rasties neskaidrības ar naudas pārskaitījumiem, darba samaksu, parādu kārtošanu. Nesteidzies iesaistīties šķietami izdevīgos darījumos. Pēdējā brīdī noteikumi var mainīties, un izdevīgums var pārvērsties zaudējumā. Nejauša sastapšanās var sagādāt vairāk prieka nekā tikšanās, kam ilgi un cītīgi gatavojies.Ja gribi aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un gūt panākumus, dari zināmus savus nodomus tā, lai tevi ierauga un sadzird. Darbojoties vienatnē, var pietrūkt apņēmības īstenot sākto līdz apmierinošam rezultātam. Centies nodrošināties ar domubiedriem un atbalstītājiem, izmanto personīgos sakarus, tikai esi reālists.