Bergmanis: "Drošība nekad nav lēta. Pretējā gadījumā tā var būt valsts cena"

Šāds Bergmaņa paziņojums izplatīts pēc tam, kad ASV aizsardzības ministrs Džeimss Matiss šodien brīdinājis NATO dalībvalstis, ka Vašingtona "ierobežos savas saistības" aliansē, ja tās nepalielinās savus aizsardzības izdevumus.

Šodien Briselē notiekošās NATO aizsardzības ministru sanāksmes ietvaros Bergmanis piedalījās Ziemeļatlantijas Padomes sanāksmē, informēja ministrija.

Sanāksmē tika pārrunāta NATO Varšavas samitā pieņemto lēmumu īstenošana, tai skaitā, daudznacionālo bataljona lieluma kaujas grupu izveide un izvietošana Baltijas valstīs un Polijā, alianses spēja stāties pretī jaunajiem drošības izaicinājumiem, terorisma apkarošana, dalībvalstu iemaksas alianses aizsardzības budžetā un efektīvs finansējuma izlietojums.

Ministrs uzsvēra, ka vairāk nekā jebkad aizsardzības resursa jautājums ir alianses viena no galvenajām un pamata prioritātēm. "Drošība nekad nav lēta. Pretējā gadījuma tā var būt valsts cena. Latvijas valdība ir apņēmusies jau nākamajā gadā palielināt aizsardzības budžetu līdz 2% no iekšzemes kopprodukta, un es kā aizsardzības ministrs cīnīšos, lai šis lēmums un solis netiktu mainīts," uzsvēra Bergmanis.

Aizsardzības ministrs pauda atbalstu NATO iesaistes palielināšanai cīņā pret terorismu un uzsvēra Latvijas rūpes par terorisma skarto valstu situāciju, vienlaikus apzinoties šī izaicinājuma globālo raksturu.

"Latvija 15 gadus ir piedalījusies terorisma apkarošanā NATO, Eiropas Savienības un starptautisku koalīciju ietvaros. Šī mērķa labad mūsu karavīri plecu pie plecu ir cīnījušies ar ASV, Lielbritānijas, Spānijas, Polijas, Norvēģijas, Vācijas, Francijas, Dānijas un citu sabiedroto valstu karavīriem. Latvija ir apņēmusies kopā ar sabiedrotajiem šo cīņu turpināt," norādīja Bergmanis.

Tāpat Bergmanis uzvēra, ka jauno drošības izaicinājumu kontekstā ir būtiski stiprināt alianses vienotību un dalībvalstu savstarpējo sadarbību, kā arī nodrošināt aizsardzībai atbilstošu finansējumu.



No 15. līdz 16.februārim aizsardzības ministrs Bergmanis piedalās NATO ministru sanāksmē Briselē, kurā tiek diskutēts par alianses jaunajiem izaicinājumiem, kā arī aizsardzības un atturēšanas spējām un to stiprināšanu.

Saskaņā ar valdības uzstādījumu 2015.gadā tika noteikts, ka aizsardzības nozares budžets 2016.gadā veidos 1,4% no IKP, 2017.gadā - 1,7% no IKP un, sākot ar 2018.gadu, - 2% no IKP ik gadu. Aizsardzības nozares 2017.gada budžets ieplānots 1,7% no IKP jeb 449 miljonu eiro apmērā. 2016.gada aizsardzības budžets bija 367,86 miljoni eiro.



LETA/Foto: Evija Trifanova/LETA