Dziedātāja jau apstiprinājusi, ka ģimene grasās pārsūdzēt Šoram piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. Šors līdz šim darbojies kā biznesmenis, un tagad apsūdzēts liela mēroga krāpniecībā. Patlaban vīrietis dzīvo ģimenes savrupnamā un viņam liegts kontaktēties ar citiem cilvēkiem, atskaitot ģimenes locekļus.Krievijā zināmā dziedātāja paudusi, ka viņas dzīve šobrīd ir elle. Pēdējo nedēļu laikā māksliniece pat zaudējusi 10 kilogramus sava svara. "Bija tik grūti sēdēt vīram līdzās uz apsūdzēto sola," viņas teikto citē kāds Krievijas portāls. Sieviete cer, ka tuvākajā laikā viņas vīra nevainīgums apsūdzībās tiks pierādīts.Ilans Šors nepatikšanās iekļuva Moldāvijā saistībā ar milzīgas naudas pazušanu no vairākām bankām. Kopumā no trim lielām bankām izzagts 1 miljards ASV dolāru, un lietā iesaistītas arī valsts augstākās amatpersonas, vēstī medijs Ng.ru.39 gadus vecā Žasmina ar desmit gadus jaunāko miljonāru apprecējās 2011.gadā; pārim ir divi bērni. Šors zināms kā viens no turīgākajiem Moldovas vīriešiem.