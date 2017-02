Itālijas Civilās aizsardzības aģentūras ziņojumā, kas pievienots lūgumam, aplēsti postījumi, ko zemestrīces pēdējā pusgada laikā nodarījušas gan privātiem, gan valsts īpašumiem. Zaudējumi privātajiem un valsts īpašumiem attiecīgi novērtēti ar 12,9 miljardiem un 1,1 miljardu eiro. Ar trim miljardiem eiro novērtētas zemestrīcēs cietušo mākslas darbu, pieminekļu un vēsturisko objektu restaurācijas un atjaunošanas darbu izmaksas.

Itālija jau novembrī lūdza palīdzību ES pēc tam, kad augustā sešu magnitūdu stipra zemestrīce sagrāva Amatričes pilsētiņu, laupot dzīvību gandrīz 300 cilvēkiem. Tomēr tobrīd zemestrīces nodarītie zaudējumi tika lēsti tikai uz septiņiem miljardiem eiro.

Kopš tā laika reģionu satricinājušas vēl vairākas stipras zemestrīces, tostarp 18.janvārī Itālijas vidieni satricināja četras zemestrīces. Trīs stundas pēc tam lavīna apraka viesnīcu "Hotel Rigopiano", laupot dzīvību 29 cilvēkiem. Eiropas Komisija (EK) 29.novembrī atvēlēja palīdzībai 30 miljonus eiro, kas ir maksimālā summa, ko varēja piešķirt, kamēr Itālija nebija iesniegusi pilnas aplēses.Domājams, ka zaudējumu aplēses ietekmēs Romas diskusijas ar Briseli par Itālijas 2017.gada budžeta mērķiem.

Roma apgalvo, ka zemestrīces un nelegālo imigrantu pieplūdums ir ārkārtēji notikumi, kas attaisnotu atkāpšanos no budžeta deficīta samazināšanas mērķiem. ES vēlas, lai Itālija samazina savu deficītu līdz 1,8% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet Roma gribēja to palielināt līdz 2,3%.

Nedēļas nogale zemestrīces izpostītajā Amatrīčē















































































































































































































104 attēli

Rīts pēc zemestrīces Itālijā















































































































































































88 attēli

Zemestrīces postījumi Itālijā

























13 attēli



LETA/Foto: Reuters/AP/AFP/EPA/Scanpix/LETA