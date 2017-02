Vēstules autors apgalvojis, ka 10.februārī 15 gadus vecu bērnu namu audzēkni Jonavā ielenkuši vairāki formastērpos ģērbti vāciski runājoši vīrieši un izvarojuši.

Kauņas policija nekavējoties pārbaudījusi šo informāciju un konstatējusi, ka tā neatbilst patiesībai, tādēļ sākta pirmstiesas izmeklēšana par maldinošu ziņojumu.

Kā ziņu aģentūrai BNS sacījusi Lietuvas Seima spīkera preses pārstāve Daļa Vencevičiene, domājams, ka šīs provokācijas mērķis ir diskreditēt NATO spēku atrašanos Lietuvā.

Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas deputāte, bijusī Lietuvas aizsardzības ministre Rasa Jukņevičiene norādījusi, ka tas liecina par "informatīvo karu pret Lietuvu un te dislocējamo NATO kaujas bataljonu".

"Acīmredzami Kremļa [interesēs], jo Krievijas medijos, tai skaitā Kaļiņingradas apgabala plašsaziņas līdzekļos, šo tēmu tika mēģināts uzkurināt pat vēl pirms vācu karavīru ierašanās - sak, krustneši nāk - ar netiešām norādēm arī uz Otro pasaules karu un citiem kariem," viņa atgādinājusi.

Vencevičiene portālam "Delfi.lt" sacījusi, ka vēstule nekavējoties nosūtīta visām atbildīgajām institūcijām - Valsts drošības departamentam, Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai.

Portāls tikmēr atgādina par incidentu, kad Vācijā tika izplatīta nepatiesa informācija, ka musulmaņu imigranti it kā nolaupījuši un izvarojuši 13 gadus vecu krievu meiteni. To apgalvoja arī pati meitene un viņas ģimene, bet meitenes mobilā tālruņa dati ļāva konstatēt, ka viņa tonakt atradusies sava drauga mājās, un to apstiprināja arī jaunietis, ar kuru viņa pavadīja laiku. Šis nepatiesais stāsts izraisīja augsta līmeņa politisko skandālu, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs aicināja Vāciju dalīties informācijā par it kā notikušo noziegumu, bet Krievijas prese šo notikumu apsprieda vairākas dienas, radot aizdomas, ka notikušais bijis apzināta provokācija.

"Izskatās, ka scenārijs atkārtojas," spriedusi Seima spīkera preses pārstāve.

Tikmēr portāls "Lrytas.lt", atsaucoties uz savu informācijas avotu, norāda, ka vēstule rakstīta lietuviski, taču atgādina "Google" mašīntulka tekstu, un cilvēks, kas parakstījis vēstuli, Jonavas bērnu namā nestrādā, bet, ierakstot viņa vārdu interneta meklētājā, parādās pornogrāfijas vietne.

Vācija, kas vadīs NATO starptautisko bataljonu Lietuvā, pirmos savus karavīrus tur sāka dislocēt janvārī.

Pagājušajā vasarā NATO Varšavas samitā tika nolemts dislocēt katrā Baltijas valstī un Polijā pa bataljona lieluma kaujas vienībai, lai palīdzētu savaldīt Krievijas draudus pēc Krimas aneksijas un militāra atbalsta prokrieviskajiem separātistiem Ukrainas austrumos. Lietuvā Vācijas vadītajā bataljonā būs pārstāvētas arī Beniluksa valstis, Norvēģija, Francija un Horvātija.