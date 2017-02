Bulim ir kauns

Kā liecina publiski presē pieejamā informācija, aktieris ar Lieni Skulmi uzsācis attiecības laikā, kad viņa ģimenē bijusi krīze. Taču sakars ar Lieni Skulmi bijis periodiska rakstura, nevis mīlestībā balstītas savstarpējas attiecības, kad abi bijuši kopā nešķirti un gluži vai ģimene, kā iepriekš bulvārpresei tika apgalvojusi pati Skulme.Aktierim sevišķi sāpīgi bijis lasīt, ka mīļākās bērni viņu esot uztvēruši teju kā tēvu, jo tēvs šiem bērniem ir cits vīrietis un par savējiem tur rūpi. Par Lienes Skulmes bērnu tēti Andris teic: "Es zinu, ka viņš ir un par visiem rūpējas. Savukārt es nevaru uzņemties atbildību par to, par ko negribu uzņemties atbildību".Aktieris atzīst, ka saņēmis pārmetumus un nosodījumu pēc tam, kad gaismā nāca paralēlās attiecības. Viņš, būdams precējies ar Ilzi, draudzējies arī ar gaišmataino nenosakāmas profesijas pārstāvi Skulmi. Skulme attiecības izgaismoja vietējā presē, pat atklāti parādot Buļa apakšveļas krāvumu savās mājās - kā pierādījumu abu ciešajām attiecībām. Aktieris Bulis intervijā "Ievai" līdz šādam līmenim nenolaižas un nevelta mīļākajai skarbus vārdus, vien teic, ka viņas publiski piesauktā mīlestība noteikti neesot bijusi mīlestība.Vīrietis atzīst, ka viņā mājo daudzi kompleksi, un šajās ārpuslaulības attiecībās "iekritis" uz saldajiem vārdiem, kurus izteikusi dāma. "Es ļāvos ilūzijai... Draugi mani toreiz brīdināja, ka izvēlos nepareizu ceļu, ka es tajā iestigšu," klāsta Bulis. Tagad viņam ir milzīgs kauns pret ģimeni, ar kuru kopā bija nodzīvoti 10 gadi. "Visas tās vērtības - uzticību, ticību, gaidīšanu, pieņemšanu, sadzīvošanu - es biju uztvēris ne tikai kā pašsaprotamas, bet uzskatīju, ka viņiem visu laiku ir man jāpielāgojas. Un to visu es kādā brīdī, noticot ilūzijai, biju gatavs iemainīt pret kaut ko ļoti zemu un seklu..."Brīdī, kad Liene Skulme vietējā presē radīja skandālu par aktiera dulbulto mīlas dzīvi, Buļa sieva Ilze bijusi tā, kas teikusi, ka nevajag atbildēt ar to pašu, publiski mazgājot privātu veļu."Tad sapratu, kāds spēks ir man blakus. Tas man lika visu pārvērtēt. Iedomājies, ko mana sieva varētu izstāstīt dzeltenajai presei par mani?! Pēc 10 kopdzīves gadiem viņai būtu ko stāstīt, sējumos, bet viņa to nekad nedarītu," intervijā "Ievai" stāsta aktieris.Vienlaikus viņš nenoliedz - sakars ar Skulmi tik tiešām ir bijis. Taču ne trīs gadus, kā to apgalvo viņa. Attiecības bijušas periodiskas. Viņš esot ātri sapratis, ka nekā tur nebūs.Par kaislību pret gaišmataino daudzbērnu māti Bulis teic šādi: "Tas vien, ka sievai pateicu, lai meklē sev kādu citu, bija uzskatāms piemērs, ka netiku ar sevi galā. Un tad es mānīju sevi ar to, ka citai liekos lielisks," kompleksu akačos ļauj ieskatīties Bulis. Viņš gan atzīst, ka otrai sievietei, iespējams, devis veltas cerības, lai gan domas veidot jaunu ģimeni ar Skulmi viņam nekad neesot bijis. Vai viņa viņu mīlējusi? Par to Bulim ir sava versija. "Es nekad negribētu dzirdēt, ka kāds teiktu: viņa tevi mīlēja. Jo mīlestība tāda nav. Zinot to, ko es zinu, bet citi ne, es teiktu - aiz vārda mīlestība var paslēpt jebko. Pat Otro pasaules karu var paslēpt aiz mīlestības. Mana kļūda bija, ka sarkano līniju nenovilku pietiekami laicīgi. Šīs attiecības nebija stāsts par mīlestību, jo tad es būtu šķīries, bet es to neizdarīju," argumentē Bulis.Romāna karstumā sirdsapziņa aktieri neesot pārāk mocījusi, toties tagad, nesen, tā ļoti liek par sevi manīt. Andris Bulis no sirds atskārtis, kādas sāpes un mokas sagādājis savai laulātajai draudzenei, nu jau divu bērnu māmiņai Ilzei. Kasjauns.lv jau vēstīja, ka sievietei nācās stoiciskā mierā pārciest Skulmes ierašanos kādas teātra izrādes pirmizrādē, kur mīļākā uz skatuves uzsūtīja savu meitu, lai viņa pasniegtu ziedus Andrim Bulim. Pēc šī gadījuma vairāki vietējie mediji vēstīja Ilzes "man nav saprotams, ko šī sieviete te meklē". Arī to pazemojumu Buļa kundze iznesa godam.Bulis intervijā žurnālam "Ieva" teic, ka labi apzinās, ko sievai nodarījis. "Viņa nedarīja neko, viņa necīnījās par mani, bet tas nenozīmē, ka viņai bija viegli," skaidro vīrietis, "es biju tas, kas meklēja ceļu pie viņas atpakaļ".Ģimenes krīzes laikā arī dēls nostājies mammas pusē. "To, kas noticis, aizmirst un piedot nebūs viegli. Būs brīži, kad viņa nenoturēsies un man to atgādinās. Bet man nebūs tiesību teikt, ka ej tad pie cita," stāsta Bulis, piemetinot, ka pēc notikušā tieši ģimene ir pacēlusi viņu, nevis novērsusies.12 gadu laikā, kopš Ilze ar Andri ir kopā, pārim bija grūtības tikt pie māsiņas vai brālīša Markusam. Tieši piedošanas un apskaidrības laikā brīnums notika, un 1.janvārī pasaulē nāca mazā Alise. Tagad Bulim lielu prieku dod dažādu rozā krāsas lietiņu sagādāšana mazulītei. Viņš pasmaida, kad ļaudis saka, ka pie sievas atpakaļ aizgājis bērnu dēļ: "Neviens labāk par mani nezinās, kā manu dzīvi nodzīvot."Tagad pāris cenšas atrast vairāk laikā divvientulībai, piemēram, aizejot kopā uz kino.Liene Skulme, kura sabiedrības acīm parādīja romānu ar aktieri Buli, 9.februārī pie Saeimas piketēja par astotā marta noteikšanu kā brīvdienu. Uz vienu roku ar ātro kredītu firmu LadyLoan.lv, sieviete līdzās dažām citām domubiedrēm un androgīniem pieprasīja šo dienu noteikt par brīvdienu valstiskā līmenī.Portāls Kasjauns.lv jau vēstīja, ka aktiera Buļa un sabiedrības dāmas Skulmes romāns nāca gaismā pēc viņas iniciatīvas, kad sieviete vairs nespēja samierināties ar mīļotā vīrieša "sēdēšanu" uz diviem krēsliem vienlaikus. Skulme un viņas radinieces vietējo presi bagātīgi apgādāja ar kompromitējošu materiālu par Lienes mīlas dzīvi, bet visbeidzot sieviete publiski pauda, ka pieliek punktu šīm attiecībām: "Mums ir lielas jūtas, bet es vairs neļaušu sevi pazemot!”