Janvārī mirstība bija četras reizes lielāka nekā iepriekšējos gados, tādējādi bojā gājušo skaits kopš oktobra pieauga par 100 cilvēkiem. Valsts mediji siciālajos tīklos brīdinājuši iedzīvotājus izvairīties no dzīvo mājputnu tirgus apmeklējuma.Valdība ziņo, ka ir bijuši nedaudz vairāk par 300 putnu gripas uzplaiksnījumiem pēdējo trīs līdz četru mēnešu laikā, bet dienesti apgalvo, ka faktiskais skaits ir daudz lielāks.Vistas cena Ķīnā ir samazinājusies līdz zemākajam līmenit desmit gadu laikā, vīruss mutējas, un, lai gan nav manīta liela vīrusa izplatība no cilvēka uz cilvēku, Pasaules Veselības organizācija apgalvo, ka to ir neiespējami izslēgt.Vairākās Ķīnas dienvidaustrumu pilsētās saistībā ar putnu grupas uzliesmojumu tiek slēgti mājputnu tirgi.Ķīnas ziņu aģentūra "Sjiņhua" vēsta, ka slēgti mājputnu tirgi Hunaņas provinces galvaspilsētā Čanšā, kā arī vairākās Džedzjanas provinces pilsētās.