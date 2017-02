Paranormālā aktivitāte? Biedīgā video nofilmēts "apsēsts" rotaļu lācītis

Video redzams, kā rotaļu lācītis nakts laikā atdzīvojas un pieceļas sēdus, bet pēc tam uzguļas virsū meitenei, kura aizmigusi guļ blakus.Klips, domājams, ir nofilmēts Indijā, un internetā no skatītājiem nopelnījis pamatīgu kritiku, jo visi apgalvo, ka tas ir viltojums.Viens no interneta lietotājiem teica: "Tas ir viltojums, tur ir kāds zem gultas."Video ievietotājs apgalvoja: "Šķiet, tur ir spoki, kas lika rotaļu lācītim kustēties."Spokainajos kadros, kas skatīti jau 200 000 reižu, redzams, ka meitene savā gultā guļ uz vēdera blakus lielam rotaļu lācītim. Pēc mirkļa rotaļlieta apsēžas un uzguļas virsū meitenei, kura neko nenojauš. Pēc pāris sekundēm meitene pamostas un, pirms apskata istabu, nostumj no sevis lācīti.Apsēstas rotaļlietas un lelles ir bijusi populāra tēma šausmu filmās jau kopš filmas "The Great Gabbo", kuru nofilmēja 1929. gadā, līdz pat Čakija tēlam no šausmu filmu sērijas "Child's Play".