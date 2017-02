Vairāku sankcionētu kratīšanu laikā policisti atsavināja 1,2 kilogramus šo vielu. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.Strādājot narkotisko vielu apkarošanas jomā, Valsts policija noskaidroja, ka Rīgā piecas personas realizē psihoaktīvās vielas. Vakar, 15. februārī, ap pulksten 19 policisti ieradās aizdomās turēto dzīvesvietās Vecmīlgrāvī un Brasā. Vienā no aizdomās turēto dzīvokļiem "Omega" kaujinieki iekļuva pa logu, savukārt, lai iekļūtu citā dzīvoklī, policistiem nācās uzlauzt durvis. Turpat dzīvesvietās tika aizturēti arī visi organizētās grupas dalībnieki, kuri nepretojās likumsargiem.Kratīšanu laikā, piedaloties arī policistiem no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes, Rīgas Ziemeļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas un Speciālo uzdevumu bataljona, kopā tika atrasts un izņemts 1,2 kilogrami psihoaktīvo vielu.Policistu rīcībā esošā informācija liecina, ka galvenais nozieguma organizētājs un narkotiku ražotājs bijis 1975. gadā dzimis vīrietis. 1982. un 1977. gadā dzimuši vīrieši narkotikas izplatījuši. Savukārt viņu 1986. un 1984. gadā dzimušie kompanjoni darbojušies kā kurjeri, piegādājot šīs vielas klientiem. Visi aizturētie jau iepriekš sodīti par noziegumiem, kas saistīti ar psihoaktīvo vielu nelikumīgu apriti.Likumsargi noskaidrojuši, ka ar šo nelegālo rūpalu vīrieši nodarbojušies vairāku gadu garumā un nepieciešamās izejvielas narkotiku izgatavošanai iepirkuši no ārzemju interneta veikaliem.Ļaundariem bijis prāvs skaits klientu. Turklāt policisti secinājuši, ka tie pārsvarā bijuši cilvēki brieduma gados, nevis jaunieši, kā tas bija novērojams, kad spaiss tikko kā sāka parādīties Latvijas nelegālajā tirgū. Vecākais no šo noziedznieku klientiem dzimis 1964. gadā.Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.Visi aizturētie šobrīd atrodas izolatorā un tiesa lems par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu šīm personām.