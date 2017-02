Ugunsgrēks, kas plosās jau vairākas dienas, aizvadītajā naktī strauji izplatījies un tagad aptvēris jau 1800 hektāru lielu platību, ziņo avārijas dienestu darbinieki.Evakuēti vairāk nekā 1000 cilvēku, nodeguši 11 īpašumi un apgabalā izsludināts ārkārtas stāvoklis.Jaunzēlandes premjerministrs Bils Inglišs, kurš ceturtdien ieradies Kraistčērčā, pavēstīja, ka var paiet vairākas nedēļas, līdz ugunsgrēku izdosies pilnībā apdzēst, bet liesmas ir savaldītas un pašreiz tālāk neizplatās.Cīņā ar ugunsgrēku ceturtdien iesaistīti 17 helikopteri un lidmašīna. Palīdzību vietējiem spēkiem sniegusi arī netālu no Kraistčērčas pietauvotā ASV krasta apsardzes kuģa apkalpe.Otrdien viens no helikopteriem avarēja un tā pilots gāja bojā."Situācija joprojām ir ļoti nopietna," norādīja Kraistčērčas civilās aizsardzības kontrolieris Deivids Adamsons."Policijai un aizsardzības spēkiem aizvadītajā naktī bija jāpaveic milzu darbs, organizējot evakuāciju, izveidojot kordonus ap galvenajiem apgabaliem un nodrošinot patruļas evakuētajās zonās," sacīja Adamsons.Meteorologi prognozē, ka vēja virziens vēlāk šonedēļ varētu mainīties, pazeminot gaisa temperatūru un ļaujot ugunsdzēsējiem mazliet uzelpot.Ugunsgrēka cēlonis pagaidām vēl nav noskaidrots un varasiestādes to izmeklē.Inglišs sacīja, ka vienlaikus sākušies divi ugunsgrēki, kas esot aizdomīgi, bet piebilda, ka nevajadzētu izdarīt pāragrus secinājumus.