II Meža kapos uzbūvēts Latvijā pirmais kolumbārijs

































Rīgas pašvaldība 2016.gadā sāka kolumbārija būvniecību II Meža kapu dienvidu daļā, Gaujas ielā 6. Kolumbārijs ir izveidots kompozīcijā no vienpadsmit 2, 3, 4 un 5 līmeņu būvēm, būvju augstums palielinās kompozīcijas centrā, kurā izveidota stiklā veidota skulptūra. Šajās būvēs izveidotas 288 nišas, no kurām katrā iespējams novietot 4 pelnu urnas. Ir arī labiekārtota apkārtējā teritorija."Jau tagad par iespējām veikt apbedījumus kolumbārijā interesējas ap 20 cilvēkiem, kas liecina, ka pieprasījums būs liels. Mums vēl domē jāpieņem lēmums par izcenojumiem un jau marta beigās kolumbārijs varētu sākt darboties," norādīja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.Izstrādājot Rīgas pilsētas kapsētu attīstības koncepciju, tika veikta iedzīvotāju aptauja, kura apliecināja, ka šāds pakalpojums būtu ļoti pieprasīts. Kolumbārija izveidošana ļaus pilsētai laikus risināt iespējamo trūkstošo apbedījumu vietu problēmu, jo, pēc ekspertu domām, pie šādiem mirstības rādītājiem pašreizējās kapsētu teritorijās vietas pietiks vien 10-15 gadiem. Agrāk vai vēlāk ar šādu situāciju saskaras gandrīz visas pasaules lielās pilsētas, uzver V.Stepaņenko.Katru gadu Rīgā pašvaldības kapsētās apglabā aptuveni 7000 cilvēku. Vidēji 10% gadījumos aizgājušo radinieki lemj par labu kremēšanai.Kopumā Rīgas teritorijā ir 26 kapsētas, 21 no tām – pašvaldības, pārējās 5 atrodas baznīcu pārziņā. Atvērtās kapsētas, kurās vēl ir vietas jauniem apbedījumiem, Rīgā ir tikai divas – Bolderājā un Jaunciemā.