Tiks uzņemts romantiskās kulta filmas "Love Actually" turpinājums

Atkalapvienošanos organizē "Love Actually" režisors Ričards Kērtiss, kurš ir viens no labdarības labdarības organizācijas "Comic Relief" un akcijas "Red Nose Day" radītājiem. Labdarības organizācijas mērķis ir palīdzēt bērniem bada cietējiem.Dalību turpinājumā jau apstiprinājusi Keira Naitlija, Hjū Grānts, Kolins Fērts, Līems Nīsons, Endrū Linkolns un Bils Naijs. "Es nekad nevarēju iedomāties, ka rakstīšu turpinājumu "Love Actually", bet es domāju, varētu būt jautri uzņemt desmit minūtes, lai redzētu, ko visi tagad dara. Kurš vislabāk novecojis?" sacīja Kērtiss. "Mēs esam iepriecināti un atviegloti, ka tik daudzi no aktieru sastāva (..) var piedalīties," viņš piebilda.Aktrise Emma Tompsone turpinājumā nepiedalīsies, iespējams, tādēļ, ka pērn aizgāja mūžībā viņas partneris filmā Alans Rikmens.Turpinājums, kuram dots nosaukums "Where are they now?" ("Kur viņi ir tagad?"), tiks pārraidīts akcijas "Red Nose Day" ietvaros Lielbritānijā telekanālā BBC1 24.martā, bet ASV telekanālā NBC 25.maijā."Love Actually" ir filma par mīlestību, kurā risinās vairāki stāsti. Hjū Grānts kinolentē atveido premjerministru, kurš, būdams vecpuisis, iemīlas vienā no savām darbiniecēm, bet Kolins Fērts - rakstnieku, kurš bēg uz Francijas dienvidiem, lai dziedētu salauztu sirdi, bet iemīlas no jauna. Līems Nīsons tēlo patēvu, kurš mēģina saprasties ar dēlu pēc savas sievas nāves, bet Keiras Naitlijas varone filmā gatavojas savām kāzām. Paralēli šiem stāstiem norisinās arī vairāki citi sižeti, kuru vienojošais aspekts ir mīlestība.