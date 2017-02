Mazākā māja Londonā nonāk pārdošanā. Dārgi...













7 attēli

Par piena pakas cenu nopirkta māja PIRMS un PĒC



























































30 attēli

Šis īpašums pārdošanā nebija nonācis ilgus 50 gadus un, lai arī tam ir nepieciešami nopietni renovācijas darbi, mazais namiņš maksā trīsreiz vairāk par vidējo Lielbritānijas nekustamo īpašumu cenu.Nekustamo īpašumu pārstāvji saka, ka šis īpašums ir īsta pērle, jo atrodas ļoti labā vietā. "Šis ir ļoti burvīgs vienas guļamistabas nams, kas atrodas uz vienas no jaukākajām Čelsijas ielām," saka nekustamo īpašumu pārstāvji, norādot, ka no mājas logiem paveras burvīgs skats.Mājiņa kopumā ir vien nepilnu 27 kvadrātmetru liela. Tajā ir viena guļamistaba un viena vannas istaba.Britu mediji vēstī - lai arī tā tirgošanā ir tikai vienu nedēļu, daudzi cilvēki jau izrādījuši interesi par to.Tomēr ne visi īpašumi Lielbritānijā ir tik dārgi. Nesen britu medijos izskanēja interesants stāsts par 34 gadus veco Reičelu Robertsu, kura ilgu laiku domāja, ka nekad nevarēs atļauties dzīvo prom no vecākiem, taču galu galā izveidoja savu sapņu ligzdiņu mājā, kura maksāja vienu mārciņu jeb 1,17 eiro.Reičela tik lēti iegādājās māju, jo vietējā pašvaldība vēlējusies attīstīt apkārtni, lēti pārdot mitekļus uzņēmīgiem cilvēkiem. Lūk, kā izskatās māja, kura nopirkta par vienu mārciņu un par 30 000 mārciņu izremontēta.