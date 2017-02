Masāžas, matu kūres, parafīna vanniņas - nosauktas SPA tendences ziemā

Barojošas un atjaunojošas procedūras sejai un ķermenim

Reizi mēnesī ieteicams veikt dziļu pīlingu, kas palīdzēs ādai atbrīvoties no virsējās raga kārtas un uzlabos tās struktūru.

Parafīna vanniņa un ēteriskās eļļas rokām un kājām

Intensīvas matu kūres

“Aukstajā ziemas periodā spa centros īpaši pieprasītas ir masāžas, kas lieliski sasilda un nomierina, – karsto akmeņu masāža, Himalaju sāls akmeņu, griķu un masāžas ar silto sveci. Patīkamākā no procedūrām, ko rekomendēt tieši ziemas periodā, ir ietīšanās, kas ne tikai relaksē, bet arī aktīvi mitrina un baro ādu, kas tik ļoti nepieciešams, mainoties āra temperatūrai un mitruma līmenim telpās. Pieprasītākās ir šokolādes, aļģu un dūņu procedūras. Ziema ir ideāli piemērota arī tām kosmētiskajām procedūrām, kas nav piemērotas pavasarī un vasarā paaugstināta UV starojuma dēļ, piemēram, ādas slīpēšanai, ķīmiskajiem pīlingiem, ādas foto atjaunošanai, biorevitalizācijai, mikrodermabrāzijai,” iesaka spa centra vadītāja.Sals, vējš un sausais gaiss telpās izsausina un vītina ādu, un tā nesaņem visas nepieciešamās barības vielas, tādēļ aukstajā laikā ādai nepieciešama papildu aizsardzība. Zemādas tauku dziedzeri ziemā kļūst neaktīvi, līdz ar to samazinās ādu aizsargājošais hidrolipīdu slānis. Rezultātā āda ir daudz plānāka un sausāka, tādēļ tā jākopj vēl rūpīgāk nekā citos gadalaikos. Aukstajā periodā būtu jāievēro šāda shēma: attīrīšana – mitrināšana/aizsardzība – barošana. Reizi mēnesī ieteicams veikt dziļu pīlingu, kas palīdzēs ādai atbrīvoties no virsējās raga kārtas un uzlabos tās struktūru. Vienkārša un ļoti efektīva metode, kas ļauj kontrolēti veikt drošu ādas virsējā slāņa slīpēšanu, lai novērstu dažādus ādas defektus un stimulētu jaunas, veselīgas ādas veidošanos, ir dimantu dermabrāzija – ādas atjaunošana un korekcija ar mikrodermabrāzijas metodi, izmantojot dimanta kristālus.Ziemā roku āda tiek pakļauta dažādiem nelabvēlīgiem faktoriem – gaisa temperatūras un mitruma svārstībām, tāpat arī mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem. Vismaz reizi nedēļā ieteicams roku kopšanai veikt sojas sveču terapiju vai parafīna vanniņu. Sojas vasks tiek izgatavots tikai no dabiskiem produktiem, tas radīts no speciāli apstrādātām sojas eļļas pupiņām, un produkta sastāvā ir trīs ēteriskās eļļas – mandeļu, jojobas un aprikožu kauliņu eļļa. Parafīna vanniņa rokām un kājām ziemas periodā nāk par labu ne tikai roku ādai, bet arī nagiem. Siltuma ietekmē paplašinās asinsvadi, tādēļ pirms roku iemērkšanas siltajā parafīnā ieteicams uzklāt arī kādu masku, – tā iedarbosies daudz dziļāk un efektīvāk.Temperatūras svārstības un gaisa sausums var izraisīt arī virkni matu veselības problēmu. Matu kopšanai ziemas periodā jāizvēlas līdzekļi, kuru sastāvā ir В1, В5, В6 un F6 vitamīni, glikolipīdi, fosfolipīdi, ēteriskās eļļas, piemēram, apelsīna eļļa, kā arī proteīni un aminoskābes. Reizi nedēļā ir ieteicamas intensīvas matu kūres, pabarojot matus ar dažādu veidu maskām, – nostiprināšanai, ārstēšanai, barošanai un atjaunošanai. Jāatceras, ka matus no aukstā vēja un sala tomēr vislabāk pasargāsiet, ja valkāsiet cepuri vai citu galvassegu.Ziemā iecienītas ir pirts un vannu procedūras. Pēc tam neaizmirstiet kosmētikas līdzekļus, – pēc izkarsēšanās ādas atmirusī kārtiņa būs nolobīta, tādēļ kosmētikas līdzekļi iedarbosies daudz efektīvāk.