Garīgi nestabilais olimpiskais čempions pazūd un apgalvo, ka viņu piekāvis brālis

Kā, atsaucoties uz policistiem, paudis sportista tēvs Nevils, kādreizējais peldētājs izteicies, ka vienkārši vēlējies no visiem paslēpties.Haketa tēvs trauksmi bija cēlis iepriekš ceturtdien, kad viņa "garīgi nestabilais" dēls nebija ieradies vizītēs pie ārsta un advokāta. Pats Hakets sociālajā tīkā "Instagram" ievietoja fotogrāfiju, kurā apgalvoja, ka viņu piekāvis paša brālis.Pēc dzērumā uznākušām "nekontrolētām dusmām" Hakets trešdien tika arestēts, bet viņa ģimene pauda bažas, ka bijušajam sportistam ir garīgās veselības problēmas. "Viņš šobrīd ir pazudis un neviens nezina, kur Grants atrodas. Viņam pavisam noteikti šobrīd ir garīgi traucējumi," laikrakstam "Gold Coust Bulletin" iepriekš ceturtdien sacīja Nevils Hakets, sakot, ka ģimene ir pamatīgi noraizējusies par viņa likteni.Pašlaik 36 gadus vecais Hakets, kurš karjeru noslēdza 2008.gadā, ir viens no visu laiku izcilākajiem peldētājiem. Karjeras laikā viņš izcīnīja septiņas olimpiskās medaļas, trīs no tām - zelta. Par olimpisko čempionu Hakets kļuva 2000.gadā Sidnejā un 2004.gadā Atēnās. Tomēr pēc sportiskās karjeras beigām Haketam bijušas ievērojamas problēmas privātajā dzīvē.Trešdien tika vēstīts, ka viņu mājās pēc ilgstošas dzeršanas piemeklējušas "nekontrolētas dusmas", tāpēc ģimene izsaukusi policiju. Pēc neilgas aizturēšanas Hakets tika atbrīvots bez apsūdzību uzrādīšanas.Savukārt ceturtdien peldētājs sociālajā tīklā "Instagram" ievietoja savu fotogrāfiju, kurā redzams, ka viņam ir sasista seja. Tajā redzams, ka Haketam ir zila acs, brūce virs uzacs un asiņojošs deguns. Savukārt pats peldētājs klāt pierakstījis, ka viņu sasitis brālis Kreigs. "Brālis sniedz komentārus medijiem, bet vai kāds zina, ka viņš mani piekāva," norādīja Austrālijas sporta slavenība.2014.gadā Hakets atsāka karjeru, cenšoties kļūt par visu laiku vecāko austrāliešu peldētāju, kurš kvalificējies olimpiskajām spēlēm, tomēr, lai pērn brauktu uz Riodežaneiro, viņam pietrūka pavisam nedaudz. Tomēr pērn aprīlī viņš atkal iekļuva ziņu virsrakstos, kad kārtējo garīgo sabrukumu piedzīvoja lidmašīnā. Toreiz sportists vien dažas dienas pēc nekvalificēšanās olimpiskajām spēlēm dzērumā bija ieķēries kāda vīrieša krūtsgalā. Pāris dienu pēc notikušā Hakets atzina, ka nožēlo nodarīto un bija vienojies, ka ziedos naudu labdarībai pēc cietušā izvēles. Tāpat 2014.gada februārī Hakets devās uz rehabilitācijas klīniku ASV, kad bija nofotografēts puskails viesnīcā, meklējot savu dēlu. Sākotnēji viņš noliedza problēmas, tomēr vēlāk gan sportista menedžeris, gan tēvs apstiprināja, ka Hakets cīnās ar atkarību no "Stilnox" preparāta. Šīs miegazāles sportistiem dažreiz tiek izrakstītas, lai būtu vieglāk aizmigt pirms nozīmīgām sacensībām.Savukārt 2011.gadā viņu pameta sieva, kad alkohola trakumā kādreizējais peldētājs izdemolēja māju."Šī ir hroniska problēma," izteicies Haketa brālis Kreigs. "Šis nav Grants Hakets, bet pilnībā cits cilvēks. Es viņu nepazīstu, mana mamma un tētis viņu nepazītu. Tas ir viņa ķermenis, bet ne viņa prāts, gars vai dvēsele."Karjeras laikā Hakets desmit reizes kļuva arī par pasaules čempionu. Sportists lielākos panākumus guva 1500 metru brīvā stila distancē.