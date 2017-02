Traģiski bojāgājušais Egils Kuļikausks





Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka 5. oktobrī Liepājā, Atmodas bulvārī, meža masīvā tika atrasts apdedzis 15 gadus vecā Egila līķis. 8. oktobrī policija aizdomās par slepkavību aizturēja divus Egila vienaudžus - nepilngadīgus puišus, kuriem tiesa piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu. Ierosinātais kriminālprocess kvalificēts pēc krimināllikuma 117. panta 12. punkta – par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, ja noslepkavots nepilngadīgais. Par šādu noziegumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. Tiek pieļauts, ka Kuļikausks piesiets pie koka un aizdedzināts. Pirms nāves viņš esot nežēlīgi spīdzināts.Policija saņēmusi tiesu medicīniskās ekspertīzes slēdzienu par kādreizējā Liepājas 6. vidusskolas 9. klases skolnieka Egila nāves iemeslu, tomēr tās saturs izmeklēšanas interesēs netiks izpausts, pavēstījusi Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.Aizdomās par šā nozieguma pastrādāšanu joprojām apcietinājumā ir divi nepilngadīgie. Uz jautājumu par to, vai puiši ir atzinušies vienaudža slepkavībā, policijas pārstāve portālam liepajniekiem.lv norādīja, ka izmeklēšanas interesēs atbildi nesniegs, līdz nebūs iegūti pierādījumi. Pirms kāda laika Liepājas Valsts policijas pulkvežleitnants Rimants Kārkliņš pauda, ka abi aizturētie jaunieši esot ļoti nerunīgi, turklāt abu versijas par Egila nāves vakarā notikušo krasi atšķiras. „Mums nav pārliecības, ka viņi ir izstāstījuši visu, ko zina,” sacīja likumsargs.„Pašlaik notiek pirmstiesas izmeklēšana, vēl nav sagaidīti visu nozīmēto ekspertīžu atzinumi, kas ir svarīgi, lemjot jautājumu par iespēju nosūtīt lietu uz prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai,” skaidroja Šeršņova.Jāatgādina, ka Egila nāve sabiedrībā izraisīja plašu rezonansi. Sociālais darbinieks Jānis Platacis no centra „Solis Piebalgā” sacīja: „Kad uzzināju par Egila nāvi, saskaitīju – piektais. Trīs gadu laikā, kopš strādāju ar bērniem, kuri ir atkarīgi no psihoaktīvām vielām, viņš ir jau piektais bojā gājušais bērns, ko pazīstu personīgi un esmu ar viņiem strādājis, sniedzis palīdzību. Zinu arī viņu katra psihoaktīvo vielu lietošanas vēsturi, situāciju ģimenēs un vecāku, atbildīgo institūciju attieksmi. (..) …piesiets pie koka un sadedzināts. Un viņi ir tikai zināmie, par kuriem skopi raksta masu medijos”.