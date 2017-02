Izveidota "Tinderim" līdzīga aplikācija māmiņām, kuras jūtas vientuļas

Ērts veids, kā sastapt domubiedrenes

Jaunā aplikācija ar nosaukumu “Peanut” tikko kā laista klajā Londonā un Ņujorkā. Tās mērķis – palīdzēt māmiņām iepazīties un dibināt draudzības, ziņo britu medijs BBC. Līdz ar to vienīgais aspekts, ko šī lietotne aizgūst no sabiedrībā pretrunīgi vērtētā “Tinder”, ir tehnoloģiskais formāts – slidinot ar pirkstu pa labi vai kreisi, iespējams pēc bildes un interesēm atlasīt sev interesējošās māmiņas.Aplikācijas līdzdibinātāja ir Mišela Kenedija, kura bijusi arī Eiropā radītās randiņu aplikācijas “Badoo” galvenā izpilddirektore. Ideja šādai inovācijai radusies brīdī, kad Mišela pati kļuva par māti un saprata, ka tirgū nav nevienas pilnvērtīgas aplikācijas, kura ļautu jaunajām māmiņām atrast domubiedrenes.“Tehnoloģiju biznesā strādāju jau labu laiku. Man ir savas prasības pret aplikācijām, kuras lietoju,” par savu produktu stāsta Mišela. Forumiem un tērzēšanas vietnēm, kuras viņa izpētījusi, esot bijis nepārdomāts dizains, nesaprotamas funkcijas un kopumā tie šķituši pagalam novecojuši.“Biju vīlusies valodā, kādu sievietes šajos forumos lietoja. Kaudze man nesaprotamu saīsinājumu un abreviatūru. DD bija “dārgais dēls”, OP bija “otrā pusīte” – man tas viss šķita tik savādi. Jutos tā, it kā būtu novecojusi,” atzīst biznesmene.Šobrīd aplikācija “Peanut” ir pieejama bez maksas. Izveidotāju mērķis ir šādi piesaistīt savam produktam pēc iespējas vairāk lietotāju.Māmiņu uzdevums – augšupielādēt savu bildi, izveidot profilu un izvēlēties trīs “žetonus”, kuri vislabāk apraksta viņu dzīves apstākļus, piemēram “vientuļā māmiņa”, “bezmiega nomocītā” un “garīgais gangsteris” (no angļu valodas “spiritual gangsta”, ar jogu saistīts trendīgs termins).Pēcāk lietotne “Peanut” ar speciāla algoritma palīdzību piemeklēs māmiņas ar interesēm un personību, kura atbilst tieši jums. Mišela Kenedija apgalvo, ka šāds aplikācijas formāts māmiņām nav nekas jauns: “Nozīmīga daļa mūsu paaudzes sieviešu savu dzīves partneri ir sastapušas, tieši pateicoties interneta randiņu portāliem un iepazīšanās aplikācijām.”