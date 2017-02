Ģimenes draugs atklāj: Melānija Trampa ir izmisusi un dziļi nelaimīga

Melānijas Trampas pirmais nopietnais iznāciens pirmās lēdijas statusā









































































































"US Weekly" raksta, ka Melānija cieš no pārliekās uzmanības, kuru atnesusi viņas jaunā loma, medijam pastāstīja Trampu ģimenei pietuvināts cilvēks. "Šī dzīve nebija viņas sapnis. Tas bija Donalda. Patiešām, tur ir daudz ar ko jātiek galā," sacīja Trampu ģimenes draugs un stilists Filips Blohs.Tas, ka viņa nedzīvo vis Baltajā namā Vašingtonā, bet kopā ar savu desmit gadus veco dēlu Baronu mīt Ņujorkā, jau viņu "nogādājis" dažādu diskusiju lokā. Piemēram komiķis Džimijs Kimmels 7.februārī savā šovā ironiski nosauca viņu par Trampa tornī dzīvojošo salātlapiņu.Medija sarunu biedrs atklāja, ka Baltā nama komanda nupat izmisīgi lūdzās, lai viņa atbrauc uz Vašingtonu, lai uzlabotu viņas un Donalda Trampa tēlu sabiedrības acīs. "Viss, kas tev jādara, ir jāparādās uz vienu dienu, un jānofotografējas," sacīja ģimenei pietuvināts avots. Melānija esot atteikusies.ASV pirmā lēdiju kritizēja arī par viņas tiesvedību pret "Daily Mail" žurnālistu, kura apgalvojumi par to, ka viņa strādājusi eskortservisā, esot liedzis viņai izmantot savu mūža iespēju uzbūvēt daudzmiljonu biznesu. Cilvēki sūdzējās, ka jau tā sabiedrībā reti manāmā Melānija Trampa pirmās lēdijas statusu redz vienīgi, kā iespēju nopelnīt, nevis kalpot amerikāņu tautai.Tāpat piecās valodās runājošā slovēniete ir zākāta par savu smago Austrumeiropas akcentu. Tiesa, cilvēki nereti viņu aizstāv, norādot, ka reti kurš amerikānis vispār runā divās valodās, tāpēc pārmetumi poliglotei Melānijai ir lieki.Melānija Trampa, kā vēstī mediji, atteikusies pat no ikdienas Barona vešanas uz skolu. Pie viņas mājas piketējošo cilvēku dēļ ASV pirmā pāra dēlu mācību iestādē nogādā valsts specdienestu darbinieki. Pēc tam, kad Barons pārrodas mājās, abi ar mammu sēž savos apartamentos, kur Barons pilda mājasdarbus un skatās multenes.Laimīgākas dienas Melānijai ir nedēļas nogales, kad viņa dodas pie sava vīra uz Palmbīču Floridas štatā. Tur viņa arī tikusies ar Japānas premjerministra Šindzo Abes sievu Aki Abi, kopīgi apmeklējot muzeju un japāņu dārzus, taču arī šis pienākums viņai bijis mokošs. "Neļaujiet smaidam [fotogrāfijās] maldināt jūs. Viņa to ienīst. Viņa ir nelaimīga, jo dzīve iegrozījās tā. Viņa ir izmisusi," patiesību par Melānijas pašsajūtu atklāja avots.