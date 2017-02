Rēzeknē nogalinātās Viktorijas māte: notiesāti ir izpildītāji, nevis pats slepkavības pasūtītājs

2015. gada 9. janvārī Rēzeknē notika visu Latviju šokējoša 21 gadu vecās rēzeknietes Viktorijas Višņakovas slepkavība. Viņai pa galvu bija nežēlīgi sists ar stieni, bet pēc tam līķis noslēpts kāda dārza mājiņā. Par slepkavību tika notiesāti divi 16 gadus veci pusaudži – Edgars Bučenieks (viņam tiesa piesprieda desmit gadu un piecu mēnešu cietumsodu) un Kaspars Verze (viņam tiesa piesprieda desmit gadu ilgu cietumsodu), kā arī savulaik par sieviešu biedēšanu un nīšanu, kā arī saldējuma zagšanu no Anglijas izraidītais 24 gadus vecais Ēriks Sutra, kuram piesprieda 16 gadus ilgu cietumsodu. Jaunieši sievieti savos tīklos ievilināja, solot lētāku degvielu.Jāteic, ka pēc slepkavības izdarīšanas, trijotnei braucot ar nozagto meitenes auto „Audi” bija apstādinājuši policisti, bet tā kā pie stūres bija viņu kolēģu dēls (Edgars Bučenieks), pārkāpuma protokols netika sastādīts.Tomēr Viktorijas māte Jeļena Višņakova uzskata, ka notiesāti tikai slepkavības izpildītāji, nevis tās pasūtītājs – meitas bijušais draugs Aleksandrs Ksenzovs, ar kuru Viktorija bija sastrīdējusies.„Latvijas Avīze” rakstīja, ka viss sācies ar to, ka Bučenieks policijai pastāstījis, ka Viktorijas slepkavību viņam esot pasūtījis meitenes draugs Ksenzovs. Vēlāk Ksenzovs pašrocīgi dažos teikumos krievu valodā policijai arī uzrakstījis atzīšanos. Tajā bijis teikts, ka viņš Bučeniekam lūdzis Viktorijai izdarīt tā, „lai visiem būtu sāpīgi”, bet pēc tam ielikt meiteni automašīnā un aizvest uz klusu vietu, par visu to solot 1000 eiro. Policija Ksenzovu pēc 48 aizturēšanas stundām palaida vaļā. Brīvībā Ksenzovs uzmeklējis advokātu un savu atzīšanos atsaucis. Viktorijas māte teicās apsūdzību pret Ksnezovu uzturēt.Lietas izskatīšana nav beigusies un tās izskatīšana nule atsākusies Latgales apgabaltiesā. Apsūdzības uzturētāji pieprasa, Ksenzovu pārbaudīt ar melu detektoru, raksta 46.lv.