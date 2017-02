Valsts policijas pārstāvis Dainis Anučins portālam Kasjauns.lv norādīja, ka uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku policists ir atstādināts no dienesta pienākumu pildīšanas.Jānorāda, ka iepriekš jau izskanējusi informācija, ka naktī uz pirmdienu Rēzeknē kāda policijas amatpersona, iespējams, pretlikumīgi mēģinājusi novietot radioraidīšanas ierīci zem citai personai piederošas automašīnas.Lai pārbaudītu notikušā apstākļus, ierīces izcelsmi un pielietojuma specifiku, kā arī policijas amatpersonas saistību ar notikušo un veikto darbību likumību, Valsts policijā sākotnēji uzsāktais kriminālprocess atbilstoši izmeklēšanas kompetencei tiks nosūtīts tālākajai izmeklēšanai Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības birojam.Tāpat šodien Valsts policijas vadība pieņēmusi lēmumu par disciplinārlietas uzsākšanu pret minēto Rēzeknes policijas iecirkņa amatpersonu, atstādinot to no dienesta pienākumu pildīšanas uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku, informē likumsargi.Kā zināms, Rēzeknē zem policijas redzeslokā iepriekš nonākušā Jevgēnija Čiževska automašīnas mēģināts novietot radioraidītāju. Aizdomās par šo rīcību tiek turēts kāds vietējais policijas darbinieks.Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē informēja, ka naktī uz 13.februāri policija saņēmusi divus izsaukumus uz kādu adresi Zilupes ielā. Pirmajā izsaukumā, kas saņemts plkst.00.45, kāds 1977.gadā dzimis vīrietis ziņojis, ka zem viņa auto esot novietots kāds aizdomīgs priekšmets.Ieradušies notikuma vietā likumsargi izņēmuši aizdomīgo priekšmetu, kas vizuāli atgādinājis elektrosakaru ierīci.Trīs stundas vēlāk tas pats zvanītājs ziņojis par konfliktu starp viņu un kādu policijas darbinieku. Pēc sākotnējās informācijas policists netālu no zvanītāja mājas bija novietojis viņam piederošo automašīnu un naktī devies tai pakaļ. Savukārt Čiževskis uzskata, ka tieši šī mašīnas īpašnieks bijis tas, kas mēģinājis novietot zem viņa mašīnas aizdomīgo priekšmetu.Policijā aģentūrai LETA atklāja, ka Čiževskis policijas redzeslokā iepriekš vairākas reizes nonācis saistībā ar likumpārkāpumiem, kas bijuši saitīti ar transportlīdzekļiem, tai skaitā kāda dārga traktora zādzību.Čiževskis Portālam DELFI pieļāvis, ka melno saini zem viņa automašīnas iespējams novietojis vietējais policists Sandris Jurčs. "Nakšņojām moduļu mājiņā un suns naktī mūs pamodināja, es paskatījos pa logu un pamanīju, ka zem manas automašīnas atrodas kāds cilvēks. Viņš sāka iet prom, iespējams, uz savu auto, kurš bija novietots netālu, es kliedzu "stāvi!", viņš apjuka un aizskrēja pavisam citā virzienā. Mana kļūda bija, ka es nepalaidu suni," stāsta Čiževskis.Kad pēc pirmā izsaukuma likumsargi aizbraukuši, viņš palicis nomodā. "Visi aizbrauca, un mēs gaidījām, pagāja 20 minūtes, piebrauca pie Sandra auto vēl viena mašīna. Divas personas izkāpa, tad mēs skrējām ar lukturiem, viņi apjuka, teica: "Mēs pēc savas mašīnas." Tas otrs arī, iespējams, strādā policijā, viens noteikti bija Jurčs," stāsta Čiževskis.Pēc viņa novērotā, abiem cilvēkiem bijušas tās pašas auto atslēgas, kuras iepriekš likumsargi aizveduši sev līdzi.Par iemeslu šādai policista Jurča rīcībai varētu būt bijusi personiska atriebība. Policisti viņu iepriekš esot pratinājuši un vainojuši traktora zādzībā uzskata Čiževskis.