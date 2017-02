Vēl labāk par kafiju - 7 idejas možam rītam

Izvirzi dienas mērķi

Esi pozitīvs

Atsvaidzini skatienu

Dzer siltu ūdeni

Dziļi elpo

Kusties

Paēd brokastis

Portāls Allure.com apkopo 7 padomus, kā rīkoties, ja no rīta ir grūti piecelties.Vēl atrodoties gultā, pārdomā savu dienas plānu un darāmās lietas. Izvēlies vienu mērķi, kura izpilde tev nesīs lielāko gandarījumu, un centies padomāt, kā tu to sasniegsi. Kad būsi šādā veidā padomājis par vairākām lietām, miegs pazudīs kā nebijis, un tu enerģijas pilns varēsi ķerties pie savu mērķu izpildes!Kamēr tīri zobus un veic ikrīta skaistuma rituālus, nesāc stresot par to, cik daudz tev jāpaveic un kā tu to visu paspēsi padarīt. Atslābinies un padomā par sevi un par to, kam tev jābūt pateicīgam. Tas, ka tev ir daudz darāmā taču ir lieliski! Pateicies darba devējam par to, ka viņš tev uzticas, un paslavē sevi pašu par uzcītību. Centies jau no paša rīta paraudzīties uz ikvienu lietu no labās puses un tava diena būs izdevusies.Acis spēlē svarīgu lomu ne tikai mūsu pasaules uztverē, bet arī ikdienas komunikācijā. Pamostoties velti tām nedaudz vairāk laika. Vispirms nomazgā acis ar aukstu ūdeni, pēc tam viegli pamasē plakstiņus. Aktīvi pamirkšķini acis un raidi skatienu vienā, pēc tam otrā virzienā. Šādi vingrojumi īpaši labi palīdzēs, ja ikdienā strādā pie datora. Ja noslēgumā pamasēsi acu zonu un seju ar ledus gabaliņu, ne tikai jutīsies moži, bet arī svaigi izskatīsies.Vislabāk organismu no rīta pamodina glāze silta ūdens, kuram pievienots svaigs citrons. Dzer ūdeni lēnām, bez steigas.Diemžēl, daudzi no mums ir aizmirsuši, kā pareizi elpot, taču tas ir mūsu dzīves pamats. Dziļa elpa ir pats labākais veids, kā atbrīvot nervu sistēmu. Vislabāk veic dziļos elpošanas vingrojumus pie atvērta loga vai ārā. Tas ļaus piegādāt skābekli iekšējiem orgāniem un smadzenēm, pilnībā tevi pamodinot un noskaņojot pozitīvai dienai. Ja nav laika vingrojumiem, tad lēni un dziļi ieelpo gatavojot brokastis. Ar pāris minūtēm pilnīgi pietiks.Kaut vai piecas minūtes aktīvas kustības no rīta iekustinās tavu asinsriti un uzlabos vielmaiņu. Mūžīgā atruna "nav laika" šajā gadījumā nedarbojas. Izstaipies, pietupies, uzdejo gatavojot brokastis, palecies uz vietas, uzskrien pa trepēm. Idejas aktīvam rītam var atrast vienmēr.Iztikt bez brokastīm nav labs ieradums, jo šī ēdienreize tev sniedz enerģiju visam rīta cēlienam. Ideāli, ja tavās brokastīs netrūkst proteīnu un nepiesātināto taukskābju, kuras vari uzņemt, vienkārši izdzerot no rīta vienu tējkaroti nerafinētas augu eļļas.