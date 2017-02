Pašvaldības likumsargi informē, ka 15.februāra naktī Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Ķengaragā, kur kaimiņi ar savstarpēju strīdēšanos traucēja nakts mieru citiem daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem.Ierodoties notikuma vietā, pie norādītā dzīvokļa durvīm sastapti divi vīrieši, kuri savā starpā strīdējās. Abi vīrieši izšķirti, lai noskaidrotu strīda cēloņus. Ieejot dzīvoklī, vienā no istabām pamanīta uz grīdas guļoša sieviete ar asiņojošu galvas traumu. Cietusī bija pie samaņas, taču uz jautājumiem, kurš no vīriešiem bijis vardarbīgs, atbildēt nespēja. Policisti nekavējoties izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus.Pārrunu laikā abi vīrieši sniedza pretrunīgas liecības par notikušo, vainu uzveļot otram.Pēc brīža notikuma vietā ieradās mediķi, kuri cietušo apskatīja un nolēma hospitalizēt. Policisti vairākkārtīgi pārjautāja sievietei, kurš no vīriešiem viņai iesitis, taču cietusī apgalvoja, ka pati esot nokritusi un sasitusies.Dzīvoklī atradās arī cietušās bērns. Sarunas laikā noskaidrots, ka par piecus mēnešus veco zīdaini rūpes var uzņemties vecmamma. Sirmā kundze nekavējoties sazvanīta un informēta gan par meitas hospitalizēšanu, gan par nepieciešamību uzņemties rūpes par zīdaini.Pēc brīža uz notikuma vietu atbrauca vecmamma, kura par notikušo neizskatījās pārsteigta. Sieviete zīdaini apģērba un nogādāja savā dzīvesvietā. Lai pārliecinātos par bērna uzturēšanās apstākļiem, policisti devās sievietei līdzi.Sirmā kundze paskaidroja, ka meita ar mazbērnu ikdienā dzīvo pie viņas, taču itin bieži meita pēc darba dodas pie bērna tēva. Abu starpā regulāri izceļoties konflikti. Sieviete atzina, ka viņas meita ir pieaugusi sieviete un nespēj mainīt viņas lēmumus par savu dzīvi.Saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu darbu turpinās Valsts policija. Savukārt par bērna stāvokli informēti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki turpmākai rīcībai.