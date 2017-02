Uz 2021.gada pasaules čempionāta kopīgu rīkošanu pretendē Latvija un Baltkrievija, bet viņām konkurenci sagādās Somija, kas arī izvirzījusi savu kandidatūru. LHF ar Baltkrievijas Hokeja federācija (FHRB) kopīgu pieteikumu čempionāta rīkošanai iesniedza 10.janvārī, bet tagad abas valstis apmeklēja IIHF inspekcija.Inspektori ceturtdien apmeklēja "Arēna Rīga" halli, kur plānots aizvadīt čempionāta vienas apakšgrupas spēles un divus ceturtdaļfinālus. Tāpat IIHF pārstāvji iepazinās ar viesnīcu infrastruktūru, transporta sistēmu un citām turnīra sekmīgai norisei nepieciešamajām lietām."Man ir palicis ļoti labs iespaids par Rīgu, ļoti skaista pilsēta. Biju šeit arī 2006.gada pasaules čempionātā. Ir dažas lietas, kas jāuzlabo. LHF tagad ir laba vadība un esmu pārliecināts, ka Latvijai izdosies izpildīt pasaules čempionātam nepieciešamos standartus. Piemēram, "Arēnā Rīgā" vajadzētu uzlabot ģērbtuves," stāstīja Fošbergs."Ģērbtuvēm ir jābūt pēc IIHF standartiem. Tāpat ir nepieciešama treniņu halle pie arēnas, nevis pusstundas attālumā. Šie ir galvenie trūkumi, kas jāuzlabo. Tas ir jāuzlabo, citādāk būs sūdzības no izlasēm un tās būs neapmierinātas, kā bija 2006.gadā," skaidroja zviedrs.Tikmēr Nemečeks atzīmē, ka IIHF jau ir pieredze ar to, ka pasaules meistarsacīkstes augstākajā divīzijā rīko divas valstis."Kopēji čempionātus rīkojušas Zviedrija un Somija, šogad meistarsacīkstes būs Francijā un Vācijā. Rīgai un Minskai ir ļoti spēcīgas sāncenses Helsinki un Tampere. Izredzes kādam no pretendentiem iegūt pasaules čempionātu tiek vērtētas "50 pret 50". Lēmumu pieņems kongress. Domāju, ka LHF labi sagatavosies šai kandidatūrai. Esam saņēmuši tikai pozitīvu informāciju par Latviju, kas šajā procesā ir ļoti svarīgi," stāstīja Nemečeks.Arī Nemečekam atmiņā ir 2006.gadā Rīgā rīkotais pasaules čempionāts"Problēmas bija ar "Skonto" halli, kur nebija īpaši komfortabli. Tāpat ilgi bija jādodas uz treniņiem "Volvo" hallē," atcerējās Nemečeks.Tāpat abi IIHF pārstāvji atzīmēja, ka Rīgas partnerei Minskai ir ļoti laba infrastruktūra, bet Fošbergs izcēla arī Latvijas galvaspilsētas progresu."Latvijā ir ļoti labas viesnīcas, par to nav nekādu šaubu. Lielāka ir problēma ar treniņu hallēm. Tas ir viens no nozīmīgākajiem stūrakmeņiem," piebilda Fošbergs.Kā iepriekš sarunā ar aģentūru LETA teica LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols, kā vienu no potenciālajām treniņu hallēm Rīgā pieteikusi laukumu, kas vēl tikai tiks būvēts. "Pēc IIHF noteikumiem nepieciešams, lai treniņu halle būtu starptautiskajiem standartiem atbilstoša (30x60 metri) un Rīgā šobrīd nevienas citas tādas bez "Arēnas Rīga" nav. Mēs plānojam, ka treniņhalle atradīsies blakus "Kurbada" hallei, kas tiek būvēta pašlaik. [Andis] Pikāna kungs savu otro laukumu būvēs tādu un tā būs mūsu treniņu halle," pirms nepilna mēneša skaidroja Koziols."Hokejs Latvijā un Baltkrievijā ir ļoti populārs, turklāt šajās valstīs ir ļoti aizrautīgi līdzjutēji. Mazajām valstīm. kandidējot uz meistarsacīkšu rīkošanu, viena no problēmām ir sporta veida popularitāte, bet Latvijai un Baltkrievijai tādu problēmu nav," vizītes laikā Rīgā secināja Nemečeks.IIHF inspekcija vēlāk apmeklēs arī Somiju, kur čempionātu plānots aizvadīt Helsinkos un Tamperē.Lēmums par 2021.gada pasaules čempionāta rīkošanu tiks pieņemts IIHF gadskārtējā kongresā šī gada 19.maijā Ķelnē.Rīga kandidēja uz pasaules čempionāta rīkošanu arī 2014.gadā, 2017.gadā (kopā ar Kopenhāgenu) un 2018.gadā.Arī šī gada pasaules čempionāts norisināsies divās valstīs, pasaules spēcīgākās komandas uzņemot Vācijas pilsētai Ķelnei un Francijas galvaspilsētai Parīzei.Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Dānijas pilsētās Kopenhāgenā un Herningā, 2019.gada meistarsacīkstes notiks Bratislavā un Košicē, Slovākijā, bet gadu vēlāk čempionātu uzņems Šveices pilsētas Cīrihe un Lozanna.Latvijas valstsvienībā pasaules čempionātā augstākajā divīzijā piedalās kopš 1997.gada. Latvieši pasaules čempionātos trīs reizes spējuši iekļūt labāko septītniekā - 1997., 2004. un 2009.gadā.