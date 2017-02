NordicFocus

Sacensībās, kas tāpat kā trešdien 15 kilometru individuālā distance dāmām, notika netipiski siltos laika apstākļos, Rastorgujevs trešajā viesošanās reizē ugunslīnijā bija nekļūdīgs, pirmajā pieļāva vienu kļūdu, bet abās stāvus šaušanās kopā savāca piecas soda minūtes.Par čempionu sensacionāli kļuva nekļūdīgi šāvušais amerikānis Loels Beilijs, kurš līdz šim tikai reizi bija kāpis uz goda pjedestāla Pasaules kausa sacensībās, bet sešos mērķos netrāpījušais Rastorgujevs viņam piekāpās par piecām minūtēm un 50,3 sekundēm.Rastorgujevam šajā čempionātā neizdevās tikt pie augstvērtīgiem rezultātiem un tāpēc viņam arī nebūs iespēja stāties uz starta distancē ar masu startu. Sportista labākais rezultāts bija 37.vieta 12,5 kilometru iedzīšanā.Beilijs sacensību noslēgumā bija 3,3 sekundes ātrāks nekā čehs Ondržejs Moravecs, kurš arī šāva nekļūdīgi. Pretēji amerikānim Moravecam šis nebūt nav pirmais panākums. Viņš 2014.gadā Soču olimpiskajās spēlēs guva trīs medaļas, bet pasaules čempionātos šī viņam bija jau piektā godalga.Savukārt 21,2 sekundes aiz čempiona trešajā vietā sekoja pēdējo sezonu biatlona līderis Martēns Furkads no Francijas, kurš kļūdījās divas reizes. Tagad viņš pasaules čempionātos ticis jau pie 24 godalgām.Pēc pirmās šaušanas 24.vietā bija Latvijas biatlonists Daumants Lūsa, tomēr turpinājumā viņš kļūdījās trīs reizes, finišā samierinoties ar 75.vietu. Lūsa čempionam zaudēja septiņas minūtes un 55,4 sekundes.Zīmīgi, ka šis sportistam ir augstākais rezultāts karjerā, jo Pasaules kausa sacensībās viņam labākā ir 77.vieta.Tāpat Latviju sacensībās pārstāvēja Aleksandrs Patrijuks, kurš šaušanā kļūdījās sešas reizes un ieņēma 93.vietu starp 100 finišējušajiem atlētiem. Viņš atpalika vairāk nekā 11 minūtes. Sākotnēji sacensībās Patrijuka vietā bija plānojis startēt pieredzējušais Ilmārs Bricis, tomēr viņš slimības dēļ neizgāja uz starta.Planētas meistarsacīkstēs tiek dalīti arī Pasaules kausa punkti, kur kopvērtējumā līderis ar 980 punktiem ir Martēns Furkads. Otrais ar 647 punktiem ir ceturtdien septīto vietu ieņēmušais krievs Antons Šipuļins, kamēr 613 punkti ir Simonam Šempam no Vācijas, kurš šajā distancē samierinājās ar 13.vietu.Tikmēr Rastorgujevs ar 221 punktu ir 31.pozīcijā.Hohfilcenē pasaules čempionāts sākās jau pagājušās nedēļas vidū ar 2x6+2x7,5 kilometru jauktās stafetes sacensībām, kur Latvija 25 komandu vidū palika pēdējā vietā. Pēcāk Baiba Bendika ierindojās 50.vietā 7,5 kilometru sprintā, kamēr Žanna Juškāne bija 95.pozīcijā starp 101 biatlonisti, bet kungiem desmit kilometru sprintā Rastorgujevs bija 57.vietā, veterāns Bricis palika 84.vietā un Aleksandrs Patrijuks ieņēma 88.pozīciju 102 dalībnieku vidū.Vēlāk sekojošajās desmit kilometru iedzīšanas sacensībās sievietēm Bendika nodemonstrēja lielisku sniegumu, sašaujot visus 20 mērķus, un izcīnot 27.vietu, kamēr Rastorgujevs 12,5 kilometru iedzīšanā vīriešiem ieņēma 37.pozīciju. Trešdien 15 kilometru individuālajā distancē sacentās dāmas, Bendikai ieņemot 65.vietu, bet Juškānei ierindojoties 95.vietā 99 dalībnieču konkurencē.Vēl šajā pasaules čempionātā piektdien notiks 4x6 kilometru stafete sievietēm, bet sestdien 4x7,5 kilometru stafetē sacentīsies vīrieši. Šīs planētas meistarsacīkstes noslēgsies svētdien, kad tiks aizvadītas sacensības masu startā.Iepriekšējo reizi pasaules čempionāts Hohfilcenē notika 2005.gadā, kad bronzu desmit kilometru sprinta distancē izcīnīja Bricis. Kopš tā laika neviens Latvijas biatlonists pasaules meistarsacīkstēs uz goda pjedestāla nav kāpis.Pēc planētas meistarsacīkstēm sāksies Pasaules kausa noslēdzošais trimestris, kurā biatlonisti vispirms dosies uz 2018.gada ziemas olimpisko spēļu mājvietu Phjončhanu, pēc tam būs no Sočiem uz Kontiolahti pārceltais etaps, bet sezona noslēgsies marta vidū ar posmu Holmenkollenē.