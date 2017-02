Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 17. februāris

Daudzo pienākumu dēļ var pieaugt emocionālā spriedze. Kontrolē emocijas, nepieļauj izvirdumu, jo sekas var būt neprognozējamas. Ar vēsu skatienu novērtējot problēmas, būs vieglāk tikt galā ar saspringtām situācijām. Brīvdienās izmanto aktīvās atpūtas iespējas, dari kaut ko tādu, kas ļauj pilnībā aizmirsties.Netērē spēkus, cīnoties ar dzīves sīkumiem, tu maldies, ja uzskati, ka tie vainojami tavās neveiksmēs. Lai atrastu problēmu patieso cēloni, meklē dziļāk un rūpīgāk. Nesamierinies ar paviršām atbildēm un atrunām. Ja būs labs garastāvoklis, tad arī darbs veiksies. Ja būsi pacietīgs un centīgs, nebūs grūti izpelnīties apkārtējo apbrīnu un cieņu.Tava patmīlība var tikt pakļauta nopietnam pārbaudījumam, jo tavas idejas un ierosinājumi negūs cerēto atsaucību. Lietišķās sarunās bez emocionālām atkāpēm iztikt būs grūti, pat atziņa, ka kļūdīties ir cilvēcīgi, nespēs nomierināt sakarsušo prātu. Sarūgtinājums saglabāsies ilgi – pārpratumi būs novērsti, bet tavas emocijas vēl nebūs rimušas.Neiedomājies apgūt ģeometrijas pamatkursu, par uzskates materiālu izmantojot mīlas trijstūri. Rēķinies ar to, ka, ļaujot kādam iesakņoties savā sirdī, vari zaudēt neatkarību un brīvas izvēles iespēju. Kamēr neesi drošs par sava lēmuma nemaldīgumu, nesasteidz notikumus, neradi sajukumu, greizsirdību un skaudību. Nevienam neko nesoli un savas jūtas neatklāj.Šī diena, kaut arī saspringta, tomēr būs pietiekami veiksmīga, ja vien tu uzdrīkstēsies pieņemt likteņa izaicinājumu tad, kad to vismazāk gribēsies darīt. Vari mācīties, pārkvalificēties, paplašināt redzesloku. Veiksies radoši un sabiedriski darbi. Uzmanīgs esi, risinot ar naudu saistītus jautājumus, centies nepieļaut nekādas neprecizitātes.Nebūs viegli atrast pareizo pieeju biznesa partneriem. Tavi priekšlikumi var sastapties ar lielu pretestību. Tomēr, ja būsi enerģisks, vari cerēt uz panākumiem. Sākumā šķitīs, ka nekas neizdodas, tad pēkšņi viss var notikt kā pēc burvju mājiena. Atļaujies traucēt priekšniekus un augstas amatpersonas, ja ne uzreiz, tad pēc kāda laika tavas idejas noteikti atbalstīs.Kaut arī tev netrūks ne labu ideju, ne iespēju tās īstenot, tomēr piesardzību nezaudē – pirms rīkojies, nepaslinko septiņas reizes nomērīt. Sargies no riskantiem soļiem, izvairies no apšaubāmu cilvēku sabiedrības un rūpējies par veselību. Ievies korekcijas dienaskārtībā un ēšanas paradumos.Sekojot apšaubāmam aicinājumam, vari iekulties nepatikšanās. Vienīgais, kas tevi spēs glābt no neapdomīga soļa, – analītiska attieksme pret ikvienu vieglus panākumus sološu piedāvājumu. Atsakies no sadarbības, ja rodas kaut mazākās šaubas par partneru godīgumu. Cits tavu ievārīto putru nestrēbs, pašam vien būs jāatbild par sadarīto.Aktīvāka var kļūt tava sabiedriskā dzīve. Vari organizēt tikšanās, apspriest nākotnes plānus, veidot jaunus kontaktus. Ja tomēr viss nerit tik gludi, kā cerēts, taktiska un smalka rīcība palīdzēs defektu pārvērst efektā. Nekoncentrējies tikai uz materiālām problēmām, nelaid garām izdevību īstenot radošus projektus un pilnveidoties garīgi.Lai cik tālredzīgs tu būtu, diemžēl diezgan bieži tevi var pārsteigt negaidīti situāciju pavērsieni. Līdz ar to var rasties sajūta, ka nav vērts neko plānot tālāk par nākamās dienas rītu. Neapmierinātību var pastiprināt arī sadzīves apstākļi un gaisotne mājās. Tavus plānus var ietekmēt arī nepieciešamība iejaukties kāda tuvinieka problēmu risināšanā.Nav vērts uztraukties, ja kaut kas nenotiek tā, kā plānots. Arī to, ka citu ieteikumi ir izrādījušies aplami, lieki nepārdzīvo. Tavā rīcībā būs pietiekami daudz iespēju, lai varētu improvizēt un tvert dzīvi radoši. Tiekoties ar dažiem ilgi nesastaptiem cilvēkiem, vari tikt pie informācijas, kas lieti noderēs turpmākajā darbā.Pacenties neradīt saspringtas situācijas mājās, neuzbāzies ar padomiem tiem, kas tos nav lūguši. Nelaikā uzjundītas emocijas var uzbangot gluži nevaldāmi. Nesavaldība un viegla aizkaitināmība var izraisīt nopietnu strīdu. Ja negribi iekulties nepatikšanās, nekritizē, nenosodi, vienīgi mierīgi uzklausi.