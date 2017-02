Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 18. februāris

Viegli vari nonākt situācijās, kurās būs grūti sevi kontrolēt. Iespējami gan emocionāla saviļņojuma brīži, gan satraukumi. Īpaši var kaitināt nepieciešamība pakļauties citu cilvēku viedoklim. Jūtot kāpjam aizvainojuma vilni, centies saglabāt vēsu prātu – tas pasargās no galējībām. Seko cēliem dzīves principiem.Iespējama ļoti intensīva garīgā dzīve. Var pastiprināties interese par neparastiem atklājumiem, citādākas patiesības meklējumiem. Kardināli var mainīties tava nostāja kādā personīgā jautājumā. Uz steigā izdarītiem secinājumiem gan nepaļaujies – tie var izrādīties aplami. Necenties aptvert neaptveramo.Tava reakcija uz notiekošo var būt pārlieku sakāpināta. Nedramatizē personīgās problēmas, neizšķied enerģiju sīkos konfliktos. Ņemot vērā, ka paša sējums pēc tam būs arī jāpļauj, labāk savaldies, nesaki visu, kas uz mēles. Pret saviem un citu trūkumiem izturies ar sapratni.Var rasties sajūta, ka netiec pienācīgi novērtēts. Sākt konstruktīvas sarunas, lai situāciju mainītu, būs grūti. Atbildīgās personas būs izvairīgas, liekot saprast, ka nav īstais laiks risināt tik sāpīgu jautājumu. Palīdzību vari saņemt no kāda maz pazīstama cilvēka, kas spēj novērtēt to, kā tu strādā un ko spēj sasniegt.Nedari muļķības pats un nemudini uz tām arī citus. Ja dzīve liekas pelēka un tev šķiet, ka jauni iespaidi to padarītu jaukāku, dari kaut ko sirdij tīkamu. Šis ir piemērots laiks, lai sāktu romantiskas attiecības un ilgstošu draudzību. Iespējamas jaunas atklāsmes, veiksmīgi darījumi un problēmu risinājumi.Var būt daudz neskaidrību un nesaprotamu lēmumu. Tavi centieni dzīvē ieviest skaidrību atsaucību negūs. Ja negribi sabojāt noskaņojumu, labāk neielaidies sarunās un vienkārši dzīvo, kā ir. Veiksmīgāka būs tava praktiskā rosīšanās mājās. Īsteno jaunas idejas.Vari iegūt jaunus draugus un paziņas. Nejauši sākušās attiecības var pavērt iespēju pilnveidoties, doties ceļojumā, paplašināt redzesloku. Smalkjūtīgi vari atgādināt par sevi draugiem, ar kuriem kādu laiku neesi ticies. Liec saprast, ka iepriekšējie aizvainojumi nodoti aizmirstībai, ka laiks atjaunot zudušās draudzības saites.Nepūlies skaidrot draugiem un radiem savas rīcības motīvus, viņiem var pietrūkt pacietības tevi uzklausīt. Labāk padomā, kā vari uzlabot savu finansiālo stāvokli. Esi gatavs uzņemties jaunus pienākumus, paplašināt aktivitātes. Neatkāpies no iecerētā, pat ja nākas riskēt, tas atmaksāsies.Vērīgāk palūkojoties apkārt, iespējams, sapratīsi, ka tev nekā netrūkst, vienīgi idejas, kā lietderīgāk izmantot brīvo laiku. Bet arī tās radīsies, ja cītīgāk par to padomāsi. Ej sabiedrībā, meklē domubiedrus. Tikai izvairies no ekstrēmām situācijām, nemeklē asus piedzīvojumus – kaislības būs grūti savaldīt.Tuviniekus var neapmierināt tava rīcība, iespējami strīdi un nesaskaņas. Taču, lai kādi būtu viņu argumenti, tie nespēs ietekmēt ne tavus lēmumus, ne nostāju. Neguvis atsaucību mājās, to vari atrast starp kolēģiem vai draugiem. Tev piemītošais spars un neatlaidība palīdzēs nepiekāpties problēmu priekšā.Samierinies ar domu, ka tu nebūsi tas, kura priekšā šodien šķirsies visi ceļi. Dzenoties pa pēdām patiesībai, lielāku skaidrību negūsi, drīzāk iemaldīties vēl dziļākā labirintā. Veiksmīgāki būs radoši procesi un nejauša iepazīšanās. Nemeklē konkrētību, ļaujies sajūtām, uzticies nojautai.Tieksme pārspīlēt savas neveiksmes var ietekmēt tavu pašpaļāvību. Neļaujies pesimismam, ievies nelielas pārmaiņas ikdienā – tas palīdzēs atgriezties dzīvespriekam. Mazāk domā par pieļautajām kļūdām, vairāk – par nākotnes plāniem un iespējām uzlabot savu labklājību.