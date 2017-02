Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 19. februāris

Ja nerēķināsies ar tuvinieku un draugu interesēm, bet pastāvēsi uz sava viedokļa nemaldīgumu, vari sabojāt rūpīgi plānotas aktivitātes. Draugi var tevi nesaprast. Atturies no pārlieku principiālas, egoistisku vēlmju diktētas rīcības. Tava darbošanās šodien būs veiksmīgāka, ja spēsi vienoties un sadarboties.Daudz rūpju var prasīt naudas problēmas, ar ko vajadzēs tikt galā paša spēkiem, neiesaistot to risināšanā cilvēkus no malas. Paralēli tam būtu labi atrast laiku arī jūtu revīzijai un apzināšanai. Atturies no ļaužu pārpildītām vietām, esi atklāts pret sevi. Neviens cits šodien tevi nesapratīs labāk par tevi pašu.Godkārīgi plāni neīstenosies. Kaut arī rīkosies atbilstoši savām interesēm, darba rezultāts var tevi neapmierināt. Arī mēģinājums atrast atbildi uz jautājumu, kam tērēt līdzekļus – ikdienišķām vajadzībām vai ieguldīt tos kādā nākotnes projektā, var nedot cerēto rezultātu. Pieņemto lēmumu var nākties vairākkārt pārskatīt.Bērni, bērni un vēlreiz bērni! Viņi šodien paņems visu tavu laiku un uzmanību. Jaunu iespēju izmantošana būs atkarīga no tavas attapības un spējas atšķirt svarīgo no mazsvarīgā. Pieņemot lēmumus, centies neietekmēties no citu viedokļa. Tikai tu pats zini savu spēju robežas un saproti, ar ko tu spēj tikt galā un kas tev nav pa spēkam.Saviem spēkiem vien īstenot iecerēto nebūs viegli, taču tas nenozīmē, ka tev jāatsakās no saviem plāniem. Meklē sabiedrotos, aktīvi iesaisties sabiedriskajā dzīvē. Demonstrējot savu erudīciju, izdosies piesaistīt to cilvēku uzmanību, kas nākotnē var labvēlīgi ietekmēt tavu virzību pa karjeras kāpnēm.Lai ko tu darītu, centies būt punktuāls un principiāls, tas palīdzēs saglabāt ierasto dzīves ritmu, nezaudējot galvu un nepastrādājot kādu muļķību. Neļauj samilzt konfliktam ar mīļoto cilvēku. Visu var atrisināt, ja vien ir vēlēšanās. No jaunām aktivitātēm, atturies, tam šodiena nav piemērota.Saspīlēta gaisotne mājās var kļūt par daudzu pārpratumu un nesaskaņu iemeslu. Nepārspīlē savu lomu sadzīvisku jautājumu risināšanā, tas var aizskart kāda tuvinieka patmīlību. Toties labi padosies zināšanu apguve. Lasi grāmatas, skaties izglītojošas filmas, mācies angļu valodu. Vari doties tālākā braucienā.Var tikt izvirzīti jauni noteikumi vai mainīties darba kārtība, kam būs grūti pielāgoties. Ja pietiekami stingri nepastāvēsi uz savām tiesībām un izvēles brīvību, vari sapīties apstākļu diktētos noteikumos. Esi pārliecināts par sevi, pats nešaubies par savu izvēli, tad arī nevienam neienāks prātā tev neticēt.Uz vieglu peļņu un ātru problēmu risinājumu neceri. Gribēdams strauji tikt galā ar sarežģījumiem, vari piedzīvot neveiksmi un būt neapmierināts ar sevi. Rīkojies apņēmīgi, taču nedusmojies, ja to, kas tev nepatīk, nevari uzreiz izmainīt. Paļauties vari uz draugiem, viņu atturīgais un vēsais piegājiens palīdzēs neiekulties nepatikšanās.Dalies savās zināšanās, neesi pārāk noslēpumains. Pateicoties enerģiskai rīcībai un spējai aizraut citus, bez īpašas piepūles tev izdosies realizēt iecerēto. Sākot lietišķu sarunu, laikus paredzi atkāpšanās ceļu – gadījumam, ja rodas šaubas par sarunu veiksmīgu iznākumu. Ievēro gan rakstītus, gan nerakstītus likumus.Uzmanīgi seko līdzi apkārtējo cilvēku rīcībai, mēģini saprast, cik godīgi un patiesi ir viņu nolūki. Var gadīties, ka vārdos viņi atbalsta kopējā labuma vairošanu, taču viņu rīcība liecina pavisam par kaut ko citu. Centies būt lietas kursā par notikumiem tavā radinieku lokā.Skaidri apzinies, cik daudz enerģijas esi gatavs ieguldīt, organizējot un plānojot sabiedriskas aktivitātes. Rēķinies, ka ne visi piekritīs tavam viedoklim. Neticīgos vajadzēs pārliecināt, šaubīgajiem – iedvest pārliecību, ka viņi ir uz pareizā ceļa. Tavas pūles atmaksāsies, ja skaidri zināsi, kas un kāpēc tev ir vajadzīgs.