Bagatskis emocionāli pateicas saviem spēlētājiem par pirmo lielo panākumu un metas uzvaras dejā. VIDEO

Finālmačā latvieša vadītie vīri ar rezultātu 82:68 (20:24, 22:23, 20:11, 20:10) pārspēja Jeruzalemes "Hapoel". "Maccabi FOX" Izraēlas kausa izcīņā triumfēja 44.reizi trofejas pastāvēšanas vēsturē un astoto reizi pēc kārtas. Bagatskis pēc spēles iegāja ģērbtuvē pie savas komandas un neskopjās ar komplimentiem. Bagijs neslēpj, ka pēc spēles viņam ir grūti pakliegt, tāpēc viņš palūdza, lai spēlētāji uz mirkli apklust. Treneris savu uzrunu sāk ar vārdiem, ka viņam iepriekš tika jautāts, kurš ir šīs spēles vērtīgākais spēlētājs, uz ko viņš atbildēja, ka visa "Maccabi" komanda. "Katrā spēlē netrūkst smagu brīžu un mēs visu laiku atradām kādu, kurš mūs izglāba. Kādu, kurš bija "X-faktors" vai "Džokers". Ieskatoties nākotnē, mums arī būs smagi brīži, kuros mēs nedrīkstam padoties. Atceramies šo brīnumu, kas notika basketbola zālē. Vīri, mēs bijām pelnījuši šo trofeju! No visa man visvairāk patika tas, ka daži no jums nolika malā savu, ego, savas ambīcijas tik dziļi, cik vien bija iespējams, un nospēlēja tā, kā to vajag komandai. Bravo! "Maccabi"!"





Kasjauns.lv jau ziņoja, ka gatavošanās šai spēlei Bagatskim notika nedaudz neierastā veidā, jo, vērojot nākamos pretiniekus, kuru rindās spēlē tāda kādreizējā NBA zvaigzne kā Amare Stademairs, Latvijas izlases galvenais treneris arēnā nemeklēja nekādu papildu komfortu vai ērtu krēslu, bet iekārtojās uz miskastes. Šāda Bagatska pieticība komadai, acīmredzot, atnesa veiksmi un varbūt kļūs par sava veida pirmsspēles rituālu.

Best seat in the house for Ainars Bagatskis scouting finals rival Jerusalem - ON TRASH BIN. Unreal. pic.twitter.com/1WZ4eWKiPP — David Pick (@IAmDPick) February 14, 2017

Ainars Bagatskis ir ļoti emocionāls basketbola treneris, kurš arī nekautrējas paslavēt savus spēlētājus, ja ir gandarīts par viņu paveikto.

Jādomā, ka Izraēlas kausa izcīnīšana ļauj Bagatskim justies nedaudz drošāk savā amatā, jo pirms viņa pievienošanās Izraēlas superklubam, šosezon tika nomainīti jau divi treneri, bet pirms pāris nedēļām par dopinga noteikumu neievērošanu tika atlaists vienības slavenākais un dārgākais basketbolists Sonijs Vīmss, kuru daudzi uzskatīja par galveno mikroklimata bojātāju un neveiksmju vaininieku. "Maccabi FOX" ir viena no Eiropas bagātākajām basketbola komandām, kuri ir pulcēti daudz ļoti meistarīgi spēlētāji, tomēr pagaidām šosezon līdz galam parādīt savu potenciālu nav izdevies. Telavivas kluba ambīcijas sliecas ļoti augstu un mērķis ir uzvarēt visos turnīros, kur piedalās, tomēr ULEB Eirolīgā tas nav pārāk reāli, jo citu Eiropas vadošo klubu sastāva komplektācija ir nedaudz veiksmīgāka.Patlaban 49 gadus vecais Bagatskis par "Maccabi FOX" galveno treneri tika apstiprināts decembra nogalē. Latvietis parakstīja līgumu līdz sezonas beigām ar iespējām to pagarināt vēl par gadu.Bagatskis šo sezonu sāka kā Deivida Blata palīgs Turcijas vienībā Stambulas "Dariššafaka Doguš", kur strādāja kopā arī ar citu latvieti Oskaru Ernšteinu.Šajā sezonā kādreizējais ULEB Eirolīgas flagmanis "Maccabi FOX" rāda pieticīgu sniegumu, jo ar astoņām uzvarām 22 spēlēs šī komanda turnīra kopvērtējumā atrodas tikai 13.vietā. Savukārt nacionālajā čempionātā tā ar 13 panākumiem 17 mačos atrodas līderpozīcijā.