Iepriekšējās divās nedēļās no 22 kandidātiem tika izsijāti astoņi. No pirmās atlases kārtas pusfinālam kvalificējās Linda Leen, Lauris Valters, Miks Dukurs un „Franco Franco”, savukārt no otrā ceturtdaļfināla Santa Daņeļeviča, „The Ludvig”, „Triana Park” un „My Radiant You”. Līderos pirmajā nedēļā izvirzījās Lauris Valters, bet otrajā nedēļā - „My Radiant You”.



Tiešraidi arī šoreiz vadīs Ketija Šēnberga un Toms Grēviņš.



