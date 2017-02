2014. gada jūnijā kazino "Lumière Place" Sentluisā Misūri (ASV) darbinieki ievēroja, ka spēļu automāti laimestos atdod netipiski daudz naudas.Novērošanas kameru ierakstos pamanīja aizdomīgu vīrieti – sākumā viņš spēlēja pie automāta, turot priekšā telefonu, pēc tam atgāja nost, bet vēlāk atgriezās un laimēja. Ieguldot 20–60 dolāru, viņš vinnēja 1300 dolāru. Spēlmanis izcēlās ar manieri ilgi turēt pirkstu pie pogas, līdz pēkšņi to nospieda.Kazino vērsās policijā, kas noskaidroja, ka noslēpumainais veiksminieks ir 37 gadus vecais Krievijas pilsonis Murats Bļijevs. Izmeklēšanā atklājās, ka tādi paši spēlmaņi uzdarbojas citos štatos un visi viņi ir inženieri no kādas Sanktpēterburgas firmas.Kur slēpās viņu veiksme? Spēļu automātu uzbūve paredz ilgtermiņā nest peļņu – apmēram septiņus centus uz vienu dolāru. Proti, septītnieki, ķirši un citi simboli automātā negriežas pilnīgi nejauši, bet pēc noteikta algoritma.2009. gadā Krievijā aizliedza spēļu automātus, kazino tos izpārdeva, bet daļu nopirka Sanktpēterburgas meistari. Viņi izanalizēja, kā darbojas šīs naudas kāšanas mašīnas. Galvenais bija zināt, ar kādu kombināciju automāts sāk darboties.Sentluisas kazino Murats Bļijevs filmēja ar telefonu, kā griežas automāts, un video nosūtīja kolēģiem Sanktpēterburgā. Inženieri izanalizēja situāciju un atsūtīja norādes, kad jāspiež poga. Īsto mirkli notvert bija viegli, pateicoties īpašai programmai – Bļijevs spieda pogu, kad telefons ievibrējās. Nedēļas laikā četri darboņi šādi nopelnīja aptuveni 250 000 dolāru.2014. gada decembrī viņus visus arestēja FIB. Bļijevam un vēl diviem piesprieda divus gadus cietumā, bet Jevgeņijs Morozovs, kurš bija ieguvis ASV pilsonību, pagaidām nav notiesāts un palīdz izmeklēšanai.Pērn Singapūrā aizturēja čehu un divus krievus, kuri rīkojās pēc tādas pašas shēmas. Viņi no laimesta esot dabūjuši tikai 10%, vēl 5% maksāti kuratoram, bet pārējā nauda gājusi uz smadzeņu centru Sanktpēterburgā. Šo viltnieku pēdas manītas arī Latīņamerikā, Eiropā un Makao.NB! Brīdinām, azartspēles var izraisīt atkarību. Labāk nesāc!