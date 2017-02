Pirms mēneša ziņu aģentūra „Bloomberg” publicēja reitingu, kurā tika analizētas cenas 50 pasaules valstīs. Latvija narkotiku dārdzības ziņā šajā reitingā ierindojās 47. vietā, kas nozīmēja, ka pie mums ir vienas no dārkajām narkotikām. Apreibinošo vielu (cigarešu, alkohola un narkotiku) „nedēļas grozs” pie mums izmaksāja 239, 31 ASV dolārus (224,66), kas nozīmēja, ka Latvijas narkomānam savas devas iegādei jātērē 86,7% no valsts iedzīvotāja vidējiem ienākumiem. Piemēram, Lietuvā narkomānam devas iegādei jātērē 62,4%, bet Igaunijā – 61,3% no saviem ienākumiem.No 50 aplūkotajām valstīm vēl vairāk narkotiku iegādei no saviem ienākumiem nekā Latvijā ir jātērē narkomānam Hondurasā, Kostarikā un Botsvānā. „Vislētākā” narkomānu dzīve ir Luksemburgā, Šveicē, Bahanu salās un Beļģijā, kur narkotikām nav jātērē vairāk par 20% no saviem ienākumiem.Tikmēr narkologi uzsver, ka pie mums tirdzniecībā ir visnotaļ nekvalitatīvas narkotikās vielas ar veselībai ļoti bīstamu vielu piejaukumiem – „milzīgs kokteilis”. Ja vēl pirms dažiem gadiem Latvijā populārākās narkotikas - marihuānas lietotāji mediķu aprūpē nenonāca bieži, jo zālīte bija „tīra”, tad tagad tas vairs nav retums, ka medicīniskā palīdzība nepieciešama marihuānas lietotājiem.Tomēr Valsts policijas pārstāvis Sandis Radziņš LTV raidījumam „4. studija” gan minēja, ka narkotiku cena Latvijā īpaši neatšķiras no citām Eiropas valstīs. Policija jau informējusi, ka tādas narkotikas kā kokaīns vai heroīns tradicionāli ir dārgas apreibinošas vielas, jo tās tiek transportētas no citām valstīm vai kontinentiem, līdz ar to kontrabandistiem ir papildus izdevumi, kas atspoguļojas cenā. Turklāt šīs vielas Latvijā neizgatavo atšķirībā no marihuānas, kas Latvijā tiek gan audzēta, gan nokļūst kontrabandas ceļā.Latvijas melnajā tirgū amfetamīnu grupas vielas var iegādāties par 10 līdz 15 eiro gramā; par tableti „ekstazī” jāšķiras no aptuveni sešiem eiro: marihuāna maksā no 10 līdz 20 eiro gramā, sintētiskie kanabinoīdi - 8 astoņi līdz 13 eiro gramā. Savukārt pašas dārgākās narkotikas ir kokaīns, kas patērētājam izmaksā 90 līdz 150 eiro par gramu, bet heroīns 70 līdz 90 eiro gramā.Ka narkotikas ir drauds ne tikai cilvēka dzīvībai, bet arī sabiedrības drošībai, liecina statistika. Pērn Latvijā narkotiku iespaidā pastrādāti 3105 noziedzīgi nodarījumi, kas ir 7% no visiem likumpārkāpumiem.