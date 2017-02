Satiksmes ierobežojumi Vācijas Ārlietu ministra darba vizītes laikā

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

- no 20. februāra plkst. 7.00 līdz 21. februārim plkst. 9.00 Pils ielas kreisajā pusē, posmā no ēkas Pils ielā 8/10 līdz Miesnieku ielai;- 20. februārī no plkst. 7.00 līdz 18.30 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai.Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība:- Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Miesnieku ielai;- pie ēkas Brīvības bulvārī 36;- pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 3.Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.Plašāka informācija par sastrēgumiem un apbraucamajiem ceļiem: