"Daugavpils satiksmi" brīdinājusi uzņēmumu apkalpojošā inkasācijas firma. Bojātās monētas ir nelegāli nonākušas atpakaļ apritē un maksāšanai nav derīgas. “Arī Latvijas Banka ir sniegusi informāciju, ka šīs monētas netiks apmainītas pret jaunām (nebojātām) monētām. Līdz ar to, ja inkasācijā ienāk iepriekš minētās monētas, tad to vērtība būs uzskatāma kā klienta zaudējums, tāpēc autobusu un tramvaju konduktori tādas monētas no pasažieriem neņems,” informē "Daugavpils satiksme".Pašreizējo satraukuma vilni izraisījis gadījums Lietuvā, kur kāda komercbanka pieņēmusi aptuveni 1000 monētu lielu nelegālās naudas kravu, bet centrālā banka atteikusies tās atzīt par īstām un apmainīt.Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns gan aicina nesatraukties: “Šī vairāk ir Lietuvā (turklāt ne sadzīvē, bet banku sistēmā) pagājušā gada vasarā konstatēta problēma, pie mums šis noteikti nav darba kārtības jautājums.” Latvijā nav konstatēts liels šādu monētu apjoms apgrozībā.Silakalns pats šos eiro redzējis pagājušā gada vasarā un atzīst, ka jābūt ekspertam, lai tās atšķirtu no vienkārši nolietotām. Runa ir par apsviedīgu darboņu rīcību, mēģinot centrālajās bankās masveidā apmainīt dažādos veidos iegūtas bojātas monētas, kas, piemēram, atrastas sapresētās, lūžņos nodotās automašīnās vai ķīmiskā veidā apstrādātas. Vēl viens variants ir šādas monētas lēti iepirkt no uzņēmumiem, kur paredzēts tās iznīcināt – pārkausēt. Būtībā tā ir zagta nauda.Latvijas Banka jau pērn inkasentus brīdinājusi, ka afēristi var mēģināt vienoties ar inkasācijas uzņēmumiem vai veikaliem. “Ja inkasācijas uzņēmums atvestu lielu apjomu šādu monētu, protams, būtu izmeklēšana. Centrālās bankas, arī mēs, nemaina apzināti bojātu naudu, vēl jo vairāk, ja tas ir peļņas gūšanas avots,” uzsver Silakalns.“Vienlaikus nebūtu jāsatraucas, ja maciņā nonāk kāda nedaudz apbružāta vai citādi sliktā kondīcijā esoša monēta – labticīgiem ieguvējiem neradīsies nekādu problēmu to apmainīt pie mums, nacionālajā bankā,” apliecina Silakalns.Nolietotās monētas, kas atrodas apritē, agri vai vēlu nonāk Latvijas Bankā un tiek aizstātas ar jaunu un kvalitatīvu naudu (tas attiecas arī uz apbružātām un nolietotām banknotēm). “Šis ir automātisks process – komercbankas un inkasācijas uzņēmumi naudu ved pie mums, mēs to šķirojam, apstrādājam un nolietoto naudu nomainām ar kvalitatīvu,” piebilst Silakalns.Jāpiebilst gan – ja makā patrāpījusies bojāta monēta, izdevīgāk var būt paturēt to kā suvenīru. Kopš 2014. gada nogales Latvijas Bankas filiāle Daugavpilī ir slēgta, un tās kases mūsu valstī darbojas tikai Liepājā un Rīgā, bet bojātu naudu bez maksas var apmainīt tikai Latvijas Bankā.Vērienīgākās mahinācijas ar eiro monētām atklāja Vācijas policija 2011. gadā. "Lufthansa" stjuarti nelegāli ieveda no Ķīnas norakstītas eiro monētas un tās apmainīja pret banknotēm Vācijas centrālajā bankā. "Bundesbank" katru gadu izņem no apgrozības simtiem tonnu netīru vai saliektu monētu, sadala tās gabalos un nogādā Ķīnā. Turienes čaklie darboņi sagrieztās monētas atkal savienoja kopā un nolīga stjuartus naudas nogādāšanai atpakaļ uz Vāciju. Šādi nodarīti zaudējumi vismaz 20 miljonu eiro apmērā. Aizdomas radās, kad muitnieki pieķēra stjuarti ar vairākiem tūkstošiem viena eiro un divu eiro monētu somā. Policija aizturēja sešus cilvēkus.