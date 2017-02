Par šo 16 gadus veco basketbolistu runā visa pasaule. Tas ir kaut kas neredzēts. VIDEO

Ar šā brīža auguma parametriem viņš jau tagad varētu spēlēt pie profesionāļiem, bet viņš vēl mācās vidusskolā. Šobrīd par Viljamsonu runā visa pasaules, redzot viņa atlētiskos dotumus, daudzi viņu salīdzina ar vienu no pasaules labākajiem basketbolistiem Lebronu Džeimsu, tomēr, redzot bumbas triecienus grozā no augšas un bloķētos metienus, šķiet, ka puisis no Spartanburgas Dienvidkarolīnas štatā ir kaut kas vēl vairāk. Par viņu interesējas praktiski visas ASV vadošās augstskolas, kuras Zionā saskata talantu gan NCAA līmenī, gan vēlāk arī NBA. Redzēsim, vai Viljamsonam tas izdosies, bet šobrīd ir skaidrs, ka viss ir paša sportista rokās.







