Divi no trim pāriem, kas saskaras ar attiecību problēmām, pēc kāda laika atkal kļūst laimīgi, ja neizšķiras. To secinājuši amerikāņu pētnieki Harijs Bensons no Laulības fonda un Stīvs Makkejs no Linkolna universitātes.Viņi 2000.–2001. gadā aptaujāja 10 000 cilvēku, tikko kļuvušus par vecākiem. Pēc desmit gadiem viņus izvaicāja vēlreiz. Pirmajā aptaujā 5% pāru bija neapmierināti ar savām attiecībām, tomēr 70% šo dzīvesbiedru pētījuma laikā neizšķīrās. Pēc desmit gadiem tikai 10% šo pāru joprojām bija nelaimīgi, tātad labāk būtu šķīrušies. Vairāk nekā ceturtā daļa jutās ļoti laimīgi.Interesanti, ka parasti izjuka nevis nelaimīgie pāri, bet tie, kuri pat nezināja atbildēt, vai viņi ir vai nav laimīgi, bet bija gatavi mēģināt ciest.