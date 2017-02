Edijs, kuru atrada mirušu mežā, zaudēja cīņā ar saviem dēmoniem. Puiša tēvs: "Es nevienu nevainoju"

Edijs zaudēja cīņā ar saviem dēmoniem

Pāris dienu laikā narkotikām iztērēja simtiem eiro

Edija tēvs: „Nevienu nevainoju!”

„Viņš bija ļoti jauks, dzīvespriecīgs un vecāku mīlēts bērns”

Edijs ar atkarību no narkotikām jau sirga kādus desmit gadus. Mēģinājis no sliktās ietekmes atbrīvoties, ārstējies rehabilitācijas centrā „Saules māja”, bet zaudējis cīņā ar amfetamīnu. Kuldīgas laikrakstā „Kurzemnieks” atklāti par puiša likteni stāsta gan viņa tēvs Imants, gan skolas biedri un skolotāji.Edijam bija 18, 19 gadu, kad viņš sāka saieties ar „pareizajiem” puikām, mācīties vairs negribēja, arodskolu nepabeidza, sāka kaut ko lietot, kaut ko šņaukt, „Kurzemniekam” pastāstīja puiša tēvs. „Tas nebija regulāri, tā bija kā izklaide. Ballītes, spēļu zāle. Paspēlēt, nospēlēt. Viņam patika būt līderim savā bariņā, tāpēc arī viss tā aizgāja. Es ar viņu cīnījos, runājām, runājām, runājām. Kādu laiku bija viss normāli, bet līdz nākamajai reizei…,” atklāts ir Imants Bušmanis.Pēdējo pusotru gadu Edijs dzīvoja Latvijā, pirms tam trīs gadus bijis Islandē, kur pēdējā – trešajā gadā atkal varētu būt pievērsies narkotikām. Islandē pavadīatis pēdējais gads viņa bijis traumatisks - puisis esot sastrīdējies ar savu meiteni un mēģinājis izdarīt pašnāvību. Galu padarīt viņš sev nav paspējis - laik;a izglābts, bet no pašnāvības mēģinājuma uz kakla palikusi rēta. Kuldīgā Edijs sācis strādāt kafejnīcā „Tilts” par pavāra palīgu, bet par darba kavēšanu atlaists. Tad apzinājies, ka jātiek vaļā no narkotiku atkarības un deviņus mēnešus pavadījis rehabilitācijas centrā „Saules māja”, pievērsās Dievam, pārstājis smēķēt un atguva dzīvesprieku. Vasarā viņš rehabilitācijas centru pameta un atkal atsākās tusiņi, kautiņi, krimināllietas. „Dzērumā viņš bija ass, viņā bija agresija,” saka puiša tēvs.Tad arī Edijs saticis meiteni, ar kuru bijuši kopā līdz traģiskajam notikumam. Abi noīrēja dzīvoklīti.„Līdz pagājušajai trešdienai viss bija labi,” stāsta Edija tēvs. Bet tad Edija draudzene vakarā atsūtīja īsziņu, ka viņiem vajagot 800 eiro no tās naudas, ko abi nolikuši pie Edija tēva. Izrādās, ka arī meitenes tēvs abiem bija pārskatījis ievērojamu naudas summu. Viss liecina, ka abi tērējuši milzu naudu par narkotikām, kas arī puisi ieveda nāvē.Naktī uz pirmdienu tēvam piezvanījis Edija kaimiņš, kurš pastāstījis, ka puisis kāpņu telpā kliedz, lai palīdz, jo viņa draudzene iesēdināta mašīnā un aizvesta (meiteni pirms tam Edija tēvs bija aizvedis pie mammas). Kaimiņš iedevis Edijam telefonu, viņi ar tēvu parunājuši. Puisis nomierinājies un gājis gulēt.„Divos naktī man atkal bija zvans. No Edija brālēna Kristapa. Pastāstīja, ka bijis pie Edija un viņam viss „aizgājis šķērsām”. Neadekvāti uzvedoties un runājot, tādēļ vedīšot uz Kuldīgas slimnīcas uzņemšanas nodaļu,” atminas Edija tēvs.Pēc diviem naktī Edijam slimnīcā esot veikta injekcija un pateikts, ka neko vairāk palīdzēt nevar, jo pret narkotikām neko nevarot iedot. Viņš esot jāved uz Liepājas slimnīcu.Edija brālēns Kristaps, tad arī viņu vedis uz Liepāju, bet Kurmāles pagastā pie meža Edijs palūdzis mašīnu apturēt, jo viņam vajagot uzpīpēt un pačurāt. Pa ceļam puisis vēl pa telefonu runājis ar tēvu, teicis, ka viņu ved uz mežu nogalināt - Edijam jau labu laiku rādījās halucinācijas, ka viņu kāds izseko un novēro. Tad Edijs arī iemucis mežā un pazudis.Līdz otrdienas pēcpusdienai Ediju meklēja vairāki desmiti radinieku, draugu, policistu, karavīru, zemessargu un brīvprātīgo. Viņa atrašanās vietu norādīja pa ceļam nomestais apģērbs. Edijs mežā tika atrasts miris. Policija portālam Kasjauns.lv pavēstīja, ka Edija nāves iemesls nav vardarbība. Tas nozīmē, ka viņam sirds varētu būt apstājusies narkotiku pārdozēšanas dēļ.Imants Bušmanis saka: „Nevienu nevainoju. Nav vainīgo, bet man šķiet, ka pēdējā iespēja Ediju glābt bija (Kuldīgas slimnīcas) uzņemšanas nodaļā, kur nevajadzēja viņu palaist ar divdesmitgadīgu jaunieti, kuram mašīnā vēl bija divas sievietes un bērns, lai neadekvātu cilvēku nogādā līdz Liepājai.Un stāstu es to tādēļ, lai tie, kuri it kā pa jokam niekojas ar narkotikām, redz, kur tas var novest. Ja kaut vai vienam tas liks aizdomāties un savā neprātībā apstāties, arī tad šis stāsts nebūs veltīgi izstāstīts.”17. februāra „Kurzemniekā” publicētas neskaitāmas līdzjūtības Edija tuviniekiem. Bušmaņu ģimene Kuldīgā ir pazīstama un cienījama ģimene. Skumjas par notikušo pauž gan radinieki, gan kaimiņi un Edija vecāku kolēģi, gan puiša skolasbiedri un skolotāji.Edija kādreizējā klasesbiedre Zane „Kurzemniekā” pauž: „Ar Ediju mācījāmies kopā no 2. klases.Katrs savu dzīves ceļu izvēlas pats un veido attiecības ar dažādiem cilvēkiem. Katrā gadījumā pret klasesbiedriem viņš izturējās draudzīgi, bija ļoti labsirdīgs, un tādu mēs viņu atcerēsimies.”Savukārt Edija klases audzinātāja Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā Inna Zarubina saka: „Viņš bija kārtīgs, kluss, mierīgs, vienmēr smaidīgs un pieklājīgs. Kā jau puika īpaši mācīties negribēja, interesēja no visa kā pa druskai. Arī pēc skolas beigšanas esmu viņu satikusi, izskatījās apmierināts ar dzīvi, tādēļ pēdējās dienās negatīvā informācija mani pārsteidz”.Skolotāja Aina Tovstuļaka „Kurzemniekam” par Ediju piebilda: „Sākumskolā viņšbija ļoti jauks, dzīvespriecīgs un vecāku mīlēts bērns”.