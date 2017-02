“City Kids” (Rīga)

“Jump in” (Rīga)

“Annels atrakcijas” (Rīga, viņu istabas ir lielajos lielveikalos – Alfa, Domina, Spice u.c.)

“Bossiks” (Jelgava)

“Žagarkalns” (Cēsu apkārtne)

“Bārnu klubs” (Rēzekne)

“Pie Sauļuka” (Jūrmala)

“City Kids” ir plaša telpa ar dažādām atrakcijām gan lieliem, gan maziem. Te iespējas noīrēt telpas jubilejām. Tā kā ikdienas cenas ir salīdzinoši demokrātiskas, te dienas laikā rotaļājas liels skaits bērnu. “City Kids” pārstāve pastāstīja, ka telpas nopietni koptas tiek reizi divās nedēļās. Ložņājamās caurules tiek sūktas ar putekļusūcēju, bet bumbas savāktas vienviet un mazgātas lielos traukos. Dienā, kad biju šajā istabā, bija vērojami pamatīgi putekļi tieši šajās caurulēs, kas savienotas ar slidkalniņu.Telefonsarunā “Jump in” pārstāve stāstīja, ka bumbas tiekot dezinficētas pēc katras ballītes. Tiesa, līdz galam nesapratu, kā tas notiek, ņemot vērā to, ka vienā dienā varot būt vairākas ballītes un ka bumbu ir patiešām daudz. Pastāstīja arī to, ka vienu vai divas reizes mēnesī notiekot lielā bumbu tīrīšana, kad tās sanes blakus telpā un mazgā lielos traukos. Tad arī izsūc mīksto segumu, kas atrodas vietā, kur notiek lēkšana bumbās. Mans novērojums – pēc izdzīvošanās pa bumbām gaišās zeķes ir ļoti pelēkas, kas liecina, ka mīkstā pamatne tomēr ir netīra.Sazvanot vienu no lielveikaliem, sievietes, kura tur strādājot pavisam īsu laiku, pastāstīja, ka bumbas tiek mazgātas reizi mēnesī, lielās konstrukcijas – vienu dienu viens stāvs, otru dienu – otrs. Un tā pārmaiņus visu nedēļu. Sīkāk par mazo rotaļlietu kopšanu ieteica zvanīt uz citiem lielveikaliem, kur pieredzējušāki darbinieki. Sazvanot rotaļu istabu Dominā, mani aicināja vērsties uzņēmuma birojā. Tur atbildēja, ka šajā brīdī uz vietas nav neviens kompetents darbinieks, kurš uz jautājumiem varētu atbildēt. Solīja atzvanīt.Rotaļu istaba “Bossiks” vadītāja pastāstīja, ka viņiem ir lielas platības - vairāk kā 800 kvadrātmetru. Telpās ir ne tikai dažādi labirinti, bet arī trīs bumbu baseini. Bumbas reizi nedēļā tiek izņemtas no baseiniem un dezinficētas ar ūdens tvaiku. Kamēr tas notiek, izsūc un izmazgā pašus baseinus. Pārējas vietas tiek koptas vai nu ar ūdens taviku vai arī ar ķīmisko dezinfekcijas līdzekli. Uzņēmums iekšējās kārtības noteikumos ir iekļāvis punktu, ka rotaļu istabu nedrīkst apmeklēt slimi bērnu, taču ne vienmēr par to esot iespējams pārliecināties.“Žagarkalnā” piedāvā bērniem rotaļu istabas pakalpojumu, kamēr lielie laižas ar slēpēm no kalna. Viņi pastāstīja, ka ik rītu tiek veikta rūpīga uzkopšana un rotaļlietu dezinfekcija. Tiesa gan - “Žagarkalna” rotaļu istaba ir gana maza, lai tās uzturēšana neprasītu lielas pūles.Savukārt rotaļu istaba “Bārnu klubs” lielo tīrīšanu piedzīvo ik pirmdienu, kad ar ziepēm tiek nomazgāta katra bumba, arī tuneļu sistēmas, slidkalniņš. Ik pirmdienu ar speciālu mitro putekļu sūcēju tiek kopti paklāji. Reizi dienā vēdina telpas un kopj vietas, kur bērni uzturas biežāk.Arī Jūrmalā ir bērnu rotaļu istabas, viena no tām - “Pie Sauļuka”. Sazvanītā pārstāve atzina, ka katru bumbu atsevišķi netīra, taču izmantojot dezinfekcijas līdzekli, ar ko katru dienu apstrādā bumbas. Lielās virsmas, piemēram, kāpšanas platformas, slidkalniņu notīra un dezinficē. Izmanto putekļu sūcēju ar mitrināšanas iespēju. Regulāri vēdina. Šobrīd gaida no ražotāja ultravioleto lampu, ko plāno izmantot telpu papildus dezinfekcijai.Veselības inspekcijā, kas uzrauga bērnu pieskatīšanas iestādes, pastāstīja, ka uz rotaļu istabām attiecas tie paši noteikumi, kas uz pilna laika uzraudzības iestādēm, proti, Ministru kabineta noteikumi Nr. 890. Pārstāve atzina, ka rotaļu istabas apseko retāk, jo lielāka prioritāte ir pilna laika uzraudzības iestādes, ko apseko plānveida kārtā. Ar MK noteikumiem var iepazīties ŠEIT