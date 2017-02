Krištianu Ronaldu pozē apakšveļā no savas 2017. gada pavasara/vasaras kolekcijas











Krištianu Ronaldu jaunā apakšveļas kolekcija







Krištianu Ronaldu apakšveļā





Tā Krištianu Ronaldu reklamē savu piekto apakšveļas kolekciju



























Krištianu Ronaldu ceturtā apakšveļas kolekcija

















Krištianu Ronaldu prezentē savu apakšveļas līniju „CR7"

















Portugāles izlases un Madrides kluba „Real” futbolists Krištianu Ronaldu jau kopš 2013. gada ar labiem panākumiem izdod apakšveļas līniju, kam devis nosaukumu „CR7”.Kā to jau novērtējuši simtiem un tūkstošiem fanu, slavenais futbolists lieliski izskatās ne tikai sporta apģērbā, bet arī bez tā. Tā kā Krištianu pašam ir nevainojams, atlētisks augums, viņš savas produkcijas reklamēšanai nepiesaista profesionālus modeļus. Jau kopš pirmās kolekcijas izdošanas futbolists sevis radīto produkciju demonstrē pats.„Cilvēki raduši redzēt manas personības nopietno pusi. Es vēlējos, lai viņi redzētu arī citu pusi – daudz relaksētāku,” norādījis trīskārtējais augstākā apbalvojuma futbolā –„Zelta bumba” – laureāts.Slavenais sportists ir pārliecināts – lai gan tas, kā izskatās reklamētais produkts ir ļoti būtiski, pati svarīgākā īpašība ir tā kvalitāte. „Manis izstrādāto produkciju šuj no pašiem vieglākajiem un ērtākajiem materiāliem. Tāpēc tie lieliski pieguļ, neatkarīgi no tā, cik daudz kustaties. Es vēlētos, lai katrs vīrietis manā kolekcijā varētu atrast kaut ko sev, tieši tāpēc mēs izdodam dažāda dizaina un krāsu apakšveļu.”Kas attiecas uz labas fiziskās formas uzturēšanu, Ronaldu ik dienas trenējas 3-4 stundas. Tas viņam ļauj lepoties ar pavisam niecīgu zemādas tauku slānīša procentu – tikai 10. Krištianu arī nodarbojas ar skriešanu, regulāri strādā pie futbola tehnikas uzlabošanas un vingro sporta zālē.