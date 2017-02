Krievijas futbola huligāni nākamā gada Pasaules kausā gatavojas cīņai ar angļiem. FOTO

Krievijas un Anglijas futbola fanu nekārtības Marseļā





























































































































































































































Pērn Eiropas čempionāta finālturnīrā Francijā starp vairāku valstu faniem izcēlās liela vardarbība, lielākoties savā starpā cīnoties Krievijas un Anglijas līdzjutējiem. Radīto problēmu dēļ vairāki krievu līdzjutēji tika izraidīti no valsts.Pērn fanu radītās nekārtības likušas satraukties nākamā gada Pasaules kausa rīkotājiem, taču Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno norādīja, ka viņš nav pārāk nobažījies par iespējamu vardarbības uzplaiksnījumu šajā turnīrā, turklāt arī Krievijas varasiestādes centīšoties maksimāli novērst līdzjutēju sadursmes.Ceturtdien britu raidorganizācija BBC demonstrēja dokumentālo filmu, kurā viens no krievu huligāniem izteicās, ka Krievijā gaidāmajā Pasaules kausā nākamgad gaidāms "vardarbības festivāls"."Dažiem šis turnīrs būs futbola, bet citiem - vardarbības festivāls," raidījumā sacīja viens no krievu futbola huligāniem, kurš intervēts "Rostov" kluba stadionā. "Ikviens no līdzjutēju kustības gaida Krievijā gaidāmo Pasaules kausa izcīņu. Šajā gadījumā nav nepieciešamības ceļot prieka pēc. Mūsu pretinieki ir Anglijas fani, jo viņi ir huligānisma senči."BBC runāja arī ar kaislīgākajiem Maskavas "Lokomotiv" faniem, kuri pērn tika apsūdzēti vardarbībā Eiropas čempionātā. Šo huligānu līderis norādīja, ka Krievijas varasiestādes centīsies apspiest grupējumu galvenos cilvēkus, kuri spēj organizēt sadursmes. Viņš gan uzsvēra, ka ir 100% iespējamība, ka krievi centīsies sarīkot kautiņus pret angļu līdzjutējiem.Tikmēr Krievijas puse noraida dokumentālajā filmā pausto informāciju. "Mums skaidri jāraugās uz šo visu, tā ir informācijas kampaņa ar mērķi diskreditēt. Krievija ir devusi drošības garantijas valsts līmenī un savus solījumus pildīs," aģentūrai TASS teica Krievijas sporta eksministrs, bet tagad valdības vicepremjers Vitālijs Mutko."Tā ir propaganda. Tās mērķis ir atturēt angļu fanus doties uz Krieviju," "R-Sport" citē Krievijas Futbola savienības Drošības komitejas vadītāju Vladimiru Markinu.Turpretī BBC noraida tai izteiktos pārmetumus."Programmā bija saruna ar vairākām Krievijas futbola organizācijām,, lai saprastu, kā tās rīkojās. Tāpat programmā tiek izcelti Krievijas valdības un drošības iestāžu centieni apkarot šo organizāciju vardarbību," paziņoja BBC preses dienesta pārstāve.Nākamā gada Pasaules kausa izcīņa Krievijā notiks no 14.jūnija līdz 15.jūlijam.