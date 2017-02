# „Nekad nebiju domājis, ka tā teikšu, taču patiešām esmu ļoti noilgojies pēc savas bijušās sievas. Ja vien man būtu iespēja, kaut mazākā varbūtība, es noteikti mēģinātu viņu atgūt.”# „Es gribētu atkal būt kopā ar savu sievu. Zinu, ka esmu visu nokavējis un viņa jau ir apprecējusies otru reizi. Zinu arī to, ka nekad dzīvē viņu vairs neredzēšu, taču tik ļoti vēlētos pagriezt laiku atpakaļ... Es nekad mūžā viņu nepieviltu.”# „Mana sirds vai lūst, redzot, kā mana bijusī sieva dara tas pašas kļūdas, kādas savulaik darīju es. Tik ļoti vēlētos viņu atgūt un izlabot visas mūsu kļūdas.”# „Es tik ļoti centos strādāt un iekrāt naudu. Es uzcēlu māju, cerēdams, ka sieva atgriezīsies pie manis un mēs varēsim atkal būt laimīgi. Ir pagājuši jau pieci gadi, tomēr es viņu joprojām mīlu.”# „Ir tik daudz lietu, ko vēlētos pateikt savai bijušajai sievai... Tik daudz nožēlas un lūgumu piedot. Taču... Tagad viņai blakus ir cits vīrietis. Klusēt ir daudz grūtāk, nekā varat iedomāties. Es nespēju noticēt, ka tik viegli viņu palaidu...”# „Es joprojām mīlu savu bijušo sievu. Zinu, ka arī viņa mani mīl, taču pagātnē ir notikušas dažas situācijas, kuru dēļ mēs joprojām nevaram būt kopā. Ceru, ka tas mainīsies. Ka es pamazām viņai pierādīšu, ka es patiešām esmu mainījies.”# „Es joprojām mīlu savu sievu. Tikai pēc šķiršanās sapratu, cik ļoti esmu kļūdījies. Un tikai tad es sapratu savas dzīves svarīgāko mācību – mīli cilvēku, kamēr viņš tev ir, nevis tad, kad tev jau vairs viņa nav.”# „Ir tik ārkārtīgi grūti neteikt bijušajai sievai, cik ļoti stipri viņu joprojām mīlu. Ka katru reizi, viņu ieraugot, es atkal secinu, cik neprātīgi pēc viņas ilgojos.”# „Mana bijusī sieva vēlas ar mani uzturēt draudzīgas attiecības bērnu dēļ. Taču viņa nezina, ka tas mani beidz vai nost. Jo es joprojām viņu ļoti, ļoti mīlu.”# „Es joprojām ļoti mīlu savu sievu. Tāpēc nezinu, vai vispār kādreiz dzīvē būšu spējīgs būt kopā ar kādu citu.”# „Es biju neuzticīgs savai sievai, un viņa to uzzināja. Uzreiz pēc tam viņa mani pameta. Pēc tam laimīgi apprecējās. Mani tas pilnīgi sagrāva. Nožēloju to katru dienu. Pēc šķiršanās jau pagājuši trīs gadi, taču manas sāpes nav mazinājušās ne par kripatiņu. Joprojām raudu par to, ka esmu viņu pazaudējis. Jūtos tā, it kā būtu ellē. Taču varbūt es to tikai esmu pelnījis?”# „Savu sievu pametu pirms trīspadsmit gadiem un līdz pat šai dienai nožēloju šo lēmumu. Tā bija milzīga kļūda.”