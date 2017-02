Sieviete saviem 5 bērniem nosūta kartīti ar šokolādēm un sadedzinās

Satriektā māsa par 31 gadus vecās sievietes nāvi stāsta: "Lisa bija nogurusi no cīņas, un viņa vienkārši gribēja pamest šo pasauli."Lisa viljamsa 25. janvārī nosūtīja kartīti saviem pieciem bērniem kopā ar piecām šokolādēm, lai viņi to paspētu saņemt pirms Valentīna dienas.Bērniem nosūtītajā kartītē sieviete rakstīja, ka visus mīl no visas sirds. 12. februārī viņas apdegušo ķermeni populārajā Velsas pilsētas Ņūrijas pludmalē atrada apsargs.Tikai dažas stundas pirms pazušanas Lisa savā "Facebook" profilā ierakstīja sekojošu paziņojumu: "Ikviens dzīvē pieļauj kļūdas, bet tas nenozīmē, ka viņam par to jāmaksā visu dzīvi. Dažreiz labi cilvēki izdara nepareizu izvēli, bet tas nenozīmē, ka viņi ir slikti. Tas nozīmē, ka viņi ir cilvēki."Zināms, ka sieviete nesen izšķīrās no draugu, ar kuru kopā bija nodzīvojusi 9 gadus. Viņa arī ārstēja labdabīgu dzemdes audzēju. Viņas bērni ir vecumā no 5 - 14 gadiem un pēc notikušās traģēdijas atrodas radinieku aprūpē.