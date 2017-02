Skudra norādīja, ka sasniegt 2% slieksni Latvijai nepieciešams vairāku iemeslu dēļ. "Pirmkārt, jebkuru aizsardzību saistībā ar piekto pantu reāli var iedarbināt tikai ASV, pārējās to diez vai darīs, līdz ar to mums jārēķinās ar ASV politiku šajā jautājumā," norādīja eksperts.Viņš arī prognozēja, ka ASV prasība NATO dalībvalstīm palielināt savus aizsardzības izdevumus līdz rekomendējamajiem 2% nemainīsies, un NATO samitā vasarā tā varētu pieņemt oficiālu formu."Otrkārt, Latvijai veltīt 2% no IKP aizsardzības izdevumiem nepieciešams, lai dotu savu ieguldījumu Kanādas vadītā NATO starptautiskā bataljona izvietošanā Latvijā no šā gada vasaras," viņš piebilda.Kā ziņots, Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers ceturtdien paziņoja, ka Eiropa nedrīkst piekāpties ASV prasībām palielināt aizsardzības izdevumus. "Tas ir bijis amerikāņu vēstījums daudzus, daudzus gadus. Es esmu kategoriski noskaņots pret mūsu piespiešanu to darīt," Junkers uzsvēra Minhenes drošības konferences laikā.ASV prezidents Donalds Tramps ir paudis šaubas par savu uzticību NATO, ja aliansē ietilpstošās Eiropas valstis nepalielinās aizsardzības izdevumus līdz NATO rekomendētajiem 2% no IKP. Šobrīd ASV aizsardzības izdevumi veido apmēram 70% no alianses kopīgajiem militārajiem tēriņiem.ASV aizsardzības ministrs Džeimss Matiss trešdien brīdinājis NATO dalībvalstis, ka Vašingtona "ierobežos savas saistības" aliansē, ja tās nepalielinās savus aizsardzības izdevumus.Savukārt ASV viceprezidents Maiks Penss sestdien Minhenes Drošības konferencē paziņoja, ka ASV "stingri atbalsta" NATO un būs nelokāmas savu saistību pret aliansi izpildē.Tikai piecas no NATO dalībvalstīm izpilda alianses ieteikumu aizsardzībai veltīt ne mazāk kā 2% no IKP - tās ir ASV, Grieķija, Igaunija, Lielbritānija un Polija. Latvija, tāpat kā Lietuva, apņēmusies šo līmeni sasniegt nākamgad.