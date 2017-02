Latvijas biatlona stafetes kvartets izcīna 22.vietu pasaules čempionātā

Latvijas biatlonistiem šīs bija pēdējās sacensības šajā pasaules čempionātā, jo svētdien paredzētajam masu startam latvieši nekvalificējās.Latvijas kvartets stafetē izmantoja septiņas rezerves patronas un veica vienu soda apli, čempionei Krievijai finišā zaudējot sešas minūtes un 52,2 sekundes. Latvijas biatlonisti ieņēma 22.vietu, kas bija pēdējā no finišējušajām komandām, bet vēl četri kvarteti tika apdzīti par apli.Latvijas izlasei pirmo etapu veica komandas līderis Rastorgujevs, kurš pirmajā šaušanā ātri sašāva visus mērķus, nokļūstot līderpozīcijā. Alūksnietis līderpozīciju saglabāja līdz otrajai ugunslīnijai, kurā nācās izmantot trīs rezerves patronas, turklāt bija jāveic arī viens soda aplis.Pēc tā veikšanas Rastorgujevs bija 17.vietā, līderiem zaudējot teju 40 sekundes. Līdz stafetes nodošanai Lūsam Rastorgujevs saglabāja 17.pozīciju, taču līderi bija jau vairāk nekā minūtes attālumā. Lūsa pirmajā šaušanā bija nekļūdīgs, bet otrajā piecus mērķus aizvēra, izmantojot vienu rezerves patronu.Lūsa stafeti nodeva 18.vietā, Latvijai trešo posmu veicot Patrijukam, kurš šautuvē izmantoja trīs rezerves patronas, bet sašāva visus mērķus. Patrijuks Bricim stafeti nodeva 19.pozīcijā, bet pieredzējušais veterāns, kurš šonedēļ bija apslimis, ugunslīnijā bija nekļūdīgs un finišēja 22.pozīcijā.Tikmēr par čempioniem kļuva krievi, kuru līderis Antons Šipuļins ceturto posmu uzsāka plecu pie pleca ar savu principiālo konkurentu Martēnu Furkadu. Šipuļinam pēdējā šaušanā vajadzēja izmantot vienu rezerves patronu, bet tas netraucēja nosargāt pārsvaru pār Furkadu un izcīnīt uzvaru.Zelta medaļas kaklā kārs Šipuļins, Aleksejs Volkovs, Maksims Cvetkovs un Antons Babikovs.Krievi finišā par 5,8 sekundēm apsteidza francūžus, bet bronzas medaļas izcīnīja austrieši, kuri bija vēl 14 sekundes lēnāki.Pirms nedēļas pēc jauktās stafetes sacensībām puķu pasniegšanas ceremonijā notika incidents, jo bronzas medaļas izcīnījušie Krievijas biatlonisti Šipuļins un Aleksandrs Loginovs atteicās paspiest sudraba godalgu Francijas kvartetā ieguvušā Furkada roku. Tas francūzi aizvainoja un viņš pameta goda pjedestālu, taču pēc tam Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) prezidenta Anneša Beseberga mudināts tomēr atgriezās pie komandas biedriem.Arī preses konferencē pēc sacensībām biatlonisti apmainījās apvainojumiem, tomēr dažas dienas vēlāk Furkads un Šipuļins viens otram paspieda roku un salīga mieru.Pasaules kausa kopvērtējumā stafetē vīriem Latvija ar 73 punktiem ir 24.vietā, apsteidzot tikai Dienvidkoreju un Lielbritāniju, taču daudz svarīgāka ir situācija Nāciju kausa kopvērtējumā. Tieši pēc tā tiks noteiktas stafetes dalībnieces ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, uz kurieni tiks pirmās 20 valstis pēc šī gada Nāciju kausa rezultātiem. Šobrīd Latvija šajā vērtējumā ieņem 21.vietu, lai gan pirms sestdienas stafetes bija 22.pozīcijā.Šosezon Pasaules kausa posmos 4x7,5 kilometru stafeti vīrieši veikuši trīs reizes un Latvijas sportistiem rezultāti bijuši pieticīgi. Pokļukā (Slovēnija) viņi bija 21.vietā, bet Rūpoldingā (Vācija) un arī Antholcā-Anterselvā (Itālija) palika 24.pozīcijā, visās trīs sacensībās tiekot apdzīti par apli.Pērn Latvijas biatlonisti pasaules čempionātā Holmenkollenē (Norvēģija), palika pēdējā 25.vietā. Komandā bez Lūsas un Patrijuka startēja arī Ingus Deksnis un Roberts Slotiņš. Tikmēr Latvijas komandas līderis Andrejs Rastorgujevs iepriekšējo reizi vīru stafeti pasaules čempionātā slēpoja 2013.gadā Nove Mesto (Čehija), kad Latvija ieņēma 22.vietu 29 komandu konkurencē.Pieredzējušākais Latvijas kvarteta dalībnieks ir Ilmārs Bricis, kurš divas reizes pasaules čempionātos ir izcīnījis bronzas medaļas individuālās distancēs. Viņš 2001.gadā pasaules čempionātā Pokļukā (Slovēnija) bija trešais 20 kilometru distancē, bet pirms 12 gadiem, kad planētas meistarsacīkstes arī notika Hohfilcenē, bronzu ieguva desmit kilometru sprintā.Bricis pēdējo reizi pasaules čempionātā vīru stafeti slēpoja 2011.gadā Hantimansijskā (Krievija), kad Latvijas kvartets, kurā startēja arī Rastorgujevs, Edgars Piksons un Jānis Bērziņš ierindojās 14.vietā 26 komandu konkurencē.Savulaik, Latvijas biatlona ziedu laikos, labākais rezultāts stafetē tika sasniegts 1999.gadā Kontiolahti (Somija), kad leģendārais kvartets, kurā bez Briča startēja arī Oļegs Maļuhins, Jēkabs Nākums un Gundars Upenieks, ieņēma augsto piekto vietu.Līdz šim Latvijas biatlonistiem pasaules čempionāts Hohfilcenē nav bijis veiksmīgs. Augstāko vietu ieņēmusi biatloniste Baiba Bendika, kura desmit kilometru iedzīšanas distancē ierindojās 27.vietā.Hohfilcenē pasaules čempionāts sākās jau pagājušās nedēļas vidū ar 2x6+2x7,5 kilometru jauktās stafetes sacensībām, kur Latvija 25 komandu vidū palika pēdējā vietā. Pēcāk Baiba Bendika ierindojās 50.vietā 7,5 kilometru sprintā, kamēr Žanna Juškāne bija 95.pozīcijā starp 101 biatlonisti, bet kungiem desmit kilometru sprintā Rastorgujevs bija 57.vietā, Bricis palika 84.vietā un Patrijuks ieņēma 88.pozīciju 102 dalībnieku vidū.Vēlāk sekojošajās desmit kilometru iedzīšanas sacensībās sievietēm Bendika nodemonstrēja lielisku sniegumu, sašaujot visus 20 mērķus, un izcīnot 27.vietu, kamēr Rastorgujevs 12,5 kilometru iedzīšanā vīriešiem ieņēma 37.pozīciju. Trešdien 15 kilometru individuālajā distancē sacentās dāmas, Bendikai ieņemot 65.vietu, bet Juškānei ierindojoties 95.vietā 99 dalībnieču konkurencē.Savukārt ceturtdien 20 kilometru individuālajā distancē kungiem Rastorgujevs palika 56.vietā, Lūsa ieņēma 75., bet Patrijuks 93.vietu.Aģentūra LETA jau ziņoja, ka piektdien 4x6 kilometru stafetē dāmām uzvarēja Vācijas kvartets, aiz sevis atstājot Čehiju un Ukrainu.Šīs planētas meistarsacīkstes noslēgsies svētdien, kad tiks aizvadītas sacensības masu startā, taču neviens no Latvijas biatlonistiem neieguva tiesības tajā startēt.Iepriekšējo reizi pasaules čempionāts Hohfilcenē notika 2005.gadā, kad bronzu desmit kilometru sprinta distancē izcīnīja Bricis. Kopš tā laika neviens Latvijas biatlonists pasaules meistarsacīkstēs uz goda pjedestāla nav kāpis.Pēc planētas meistarsacīkstēm sāksies Pasaules kausa noslēdzošais trimestris, kurā biatlonisti vispirms dosies uz 2018.gada ziemas olimpisko spēļu mājvietu Phjončhanu, pēc tam būs no Tjumeņas uz Kontiolahti pārceltais etaps, bet sezona noslēgsies marta vidū ar posmu Holmenkollenē.