Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, ASV viceprezidents Maiks Penss un Latvijas prezidents Raimonds Vējonis.

Sarunā, kas notika starptautiskās Minhenes drošības konferences laikā, tika apspriesta Baltijas valstu un ASV stratēģiskā sadarbība drošības un aizsardzības jomā, NATO Varšavas samita lēmumu ieviešana, aizsardzības finansējuma pieaugums Baltijas valstīs, kā arī sadarbība cīņā pret globālo terorismu, informēja Valsts prezidenta Preses dienestā.ASV viceprezidents Penss apliecināja, ka ASV stingri atbalsta NATO un tās atbalsts aliansei būs skaidrs un nelokāms."Mūs vieno kopīgas vērtības - brīvība, demokrātija, likuma vara un taisnīgums. Nevaram iedomāties labākus sabiedrotos kā Baltijas valstis," akcentēja Penss.ASV viceprezidents augstu novērtēja, ka visas Baltijas valstis vai nu jau ir palielinājušas, vai apņēmušās tuvākajā laikā palielināt savus izdevumus aizsardzībai līdz 2% no iekšzemes kopprodukta.Latvijas prezidents video paziņojumā skaidroja, ka sarunas laikā pārrunāta drošības situācija reģionā. Sarunas laikā Vējonis uzsvēra, ka Latvijas un Baltijas valstis "ir gatavas ne tikai saņemt palīdzību no ASV, bet arī gatavas dot palīdzību ASV un citām NATO partneriem cīņā pret terorismu dažādās pasaules vietās"."Valsts drošības un aizsardzības jautājumi ir būtiska Latvijas prioritāte. Palielinot valsts budžeta finansējumu valsts aizsardzībai, nākamajā gadā tas sasniegs 2% no iekšzemes kopprodukta atbilstoši saistībām NATO," sarunas gaitā sacīja Vējonis.Valsts prezidents apliecināja, ka Latvija nodrošinās visu nepieciešamo NATO spēku uzņemšanai, īstenojot Varšavas samitā pieņemto lēmumu par sabiedroto klātbūtnes pastiprināšanu Baltijas valstīs un Polijā."Varam būt gandarīti par ASV gatavību padziļināt sadarbību ar Baltijas valstīm plašākā drošības izpratnē, ietverot zemes, gaisa un jūras telpas aizsardzību, robežu drošību, kiberdrošību, enerģētisko drošību un noturību pret dažādiem apdraudējumiem un stiprinot mūsu institūciju gatavību koordinētai un efektīvai rīcībai šajās jomās gan nacionālā, gan reģionālā līmenī," teica Latvijas prezidents.Vējonis norādīja, ka būtiska ir Latvijas apņemšanās dot arī savu ieguldījumu globālajā cīņā pret terorismu, sniedzot humāno palīdzību un apmācot drošības spēkus Irākā un Afganistānā.Penss arī apliecināja jaunās ASV administrācijas uzskatu, ka Krievijai ir jāpilda savas starptautiskās saistības un jāievēro Minskas vienošanās.Kā ziņots, Vējonis un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) šodien piedalās Minhenes drošības konferencē, kuras galvenie sarunu temati ir transatlantiskās attiecības pēc ASV vēlēšanām, Eiropas sadarbība drošības un aizsardzības jomā, kā arī attiecības ar Krieviju.