"Dinamo" sezonu noslēdz pie pilnām tribīnēm un uzvaru "bullīšos"

"Dinamo" rindās ar vārtu guvumiem pamatlaikā izcēlās Lauris Dārziņš un Guntis Galviņš. Savukārt pēcspēles metienu sērijā uzvaru atnesa Filipa Toluzakova precīzais "bullītis" un vārtsarga Jāņa Kalniņa lieliskā spēle.Rīgas "Dinamo" noslēdza savu neveiksmīgāko sezonu kluba vēsturē, jo ar 58 punktiem 60 spēlēs komanda bija pārliecinoši pēdējā vietā 14 Rietumu konferences klubu konkurencē, no tuvākajiem sekotājiem Maskavas "Spartak" atpaliekot par astoņiem punktiem. Savukārt visā līgā Latvijas klubs ieņem pirmspēdējo vietu starp 29 komandām.Rīdzinieki tikai reizi deviņās aizvadītās KHL sezonās regulāro čempionātu noslēgusi ar mazāk punktiem nekā iegūts šoreiz. Tā 2012./2013.gada sezonā komanda izcīnīja vien 51 punktu, taču togad katra komanda regulārajā turnīrā aizvadīja tikai 52 spēles, kamēr pēdējos trīs gadus kalendārā katrai vienībai ir pa 60 mačiem.Sezonas pēdējā mača rezultātu pirmā perioda vidū atklāja viesi, kuru rindās izcēlās Pāvels Porjadins, raidot ripu Kalniņa sargātajā cietoksnī. Pirms tam rīdzinieki izturēja mazākumu, taču pēc tā beigām nespēja nosargāt savu vārtu priekšu. Tiesa, dažas minūtes vēlāk pēdējos mačos rezultatīvi spēlējošais Dārziņš pēc pretuzbrukuma panāca neizšķirtu 1:1.Turpinājumā jau aktīvāki bija "Dinamo" hokejisti, divas minūtes pirms perioda beigām Galviņam izvirzot mājiniekus vadībā. Arī otrā perioda vidus mājiniekiem nebija veiksmīgs, jo Rihards Gīnge vairākumā panāca izlīdzinājumu. Trešdaļas beigās Rīgas hokejisti atkal bija aktīvi pie pretinieku vārtiem, taču rezultātu tas nenesa.Trešais periods iesākās abām komandām apmainoties ar neizmantotiem vairākumiem, bet septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām rīdzinieki zaudēja rezultatīvo Dārziņu, jo viņam pa roku trāpīja komandas biedra mestā ripa. Dārziņš devās uz ģērbtuvi, bet "Dinamo" nespēja nokārtot uzvaru pamatlaikā.Arī pagarinājums noslēdzās neizšķirti, līdz ar to uzvarētājs bija jānoskaidro pēcspēles metienu sērijā. Pēc pirmajiem trim mēģinājumiem rezultāts sērijā bija 1:1, Latvijas komandā "bullīti" realizējot Mikam Indrašim. Turpinājumā lieliski vārtos darbojās Kalniņš, kurš neļāva pretiniekiem gūt uzvaru, kamēr arī "Dinamo" hokejisti pirmajos divos mēģinājumos neguva vārtus. Kalniņš neitralizēja arī viesu sesto mēģinājumu, bet Toluzakovs savu "bullīti" iemeta, nodrošinot rīdziniekiem uzvaru.Rīdzinieki ceturtdien dramatiskā cīņā pagarinājumā ar 2:1 uzvarēja Toljati "Lada" komandu, sarūgtinot savus bijušos komandas biedrus Kristapu Sotnieku un Edgaru Masaļski, kā arī kādreizējo "Dinamo" treneri Arti Ābolu, kurš otro sezonu ir pie Toljati kluba stūres. "Lada" vienībai viesošanās Latvijas galvaspilsētā noslēdzās dramatiski, jo piektdien sākot lidojumu uz Ufu, kur viņiem sestdien jātiekas ar "Salavat Julajev" komandu, aviokompānijas "Vim Airlines" čarterreiss pacelšanās brīdī saslīdēja un noskrēja no skrejceļa. Par laimi, neviens no pasažieriem un apkalpes locekļiem necieta.Spēle ar "Lada" Latvijas klubam bija pirmā pēc desmit dienu pārtraukuma, kurš bija saistīts ar nacionālo izlašu pauzi. Tās laikā liela daļa Rīgas "Dinamo" spēlētāju piedalījās Latvijas izlases četru dienu treniņnometnē, kurā pie darba ķērās valstsvienības jaunais galvenais treneris Bobs Hārtlijs, bet viens no viņa palīgiem bija tieši Ābols, kurš šajā amatā tika iecelts vien pagājušajā nedēļā."Dinamo" ceturtdien svinēja aizraujošu panākumu, jo tikai 17 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca neizšķirtu, bet uzvaru izrāva četras sekundes pirms papildlaika beigām, abus vārtus gūstot Laurim Dārziņam, palīdzot pārtraukt trīs zaudējumu sēriju.Tikmēr "Ņeftehimik", kuru trenē odiozais Andrejs Nazarovs, ceturtdien viesos ar 1:2 pēcspēles metienos zaudēja Minskas "Dinamo" komandai, šķiroties arī no teorētiskām izredzēm iekļūt izslēgšanas spēlēs.Abas komandas šosezon jau tikās septembra beigās, kad "Ņeftehimik" mājās uzvarēja ar 3:1, savukārt KHL vēsturē savstarpējos mačos labāka ir bijusi "Dinamo", kas uzvarējis 11 no 17 aizvadītajos mačos, piedevām deviņas uzvaras izcīnot pamatlaikā.Latvijas klubs izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā zaudēja jau pirms laba laika, "play-off" mačos netiekot trešo sezonu pēc kārtas. Tikmēr "Ņeftehimik" izslēgšanas spēlēs netika otro sezonu pēc kārtas. Ņižņekamskas klubs ar 80 punktiem 60 mačos bija desmitie Austrumu konferencē.Maskavas CSKA pēdējā spēļu dienā nodrošināja uzvaru regulārajā čempionātā.Līdz ar sestdien noslēgušajiem mačiem zināmas visi izslēgšanas turnīra spēļu pāri. Rietumu konferences ceturtdaļfinālā divu latviešu pārstāvēto komandu duelī Mārtiņa Karsuma Maskavas "Dinamo" spēkosies ar Kaspara Daugaviņa Ņižņijnovgorodas "Torpedo", ko trenē Pēteris Skudra. CSKA konferences ceturtdaļfinālā tiksies ar Artūra Kuldas pārstāvēto Helsinku "Jokerit", Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā Sanktpēterburgas SKA duelēsies ar Maskavas apgabala "Vitjaz", bet Jaroslavļas "Lokomotiv" cīnīsies ar Minskas "Dinamo".Tikmēr Austrumu konferences ceturtdaļfinālā pērnās sezonas čempione Magņitogorskas "Metallurg" cīnīsies ar Ķīnas komandu Pekinas "Kuņluņ Red Star", kas savā debijas sezonā iekļuvusi izslēgšanas turnīrā. Tikmēr Omskas "Avangard" spēkosies ar aizsarga Oskara Bārtuļa pārstāvēto Vladivostokas "Admiral", Kazaņas "Ak Bars" cīnīsies ar Ufas "Salavat Julajev", bet Čeļabinskas "Traktor" tiksies ar Astanas "Baris".Izslēgšanas spēles sāksies otrdien, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.