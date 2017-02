Janvārī adoptēti 13 Latvijas bērni, no kuriem viens uz ārvalstīm

Kā ierasts, Latvijas iedzīvotāji izvēlas adoptēt gados jaunākus bērnus. 10 no 12 adoptētajiem bērniem ir vecumā līdz desmit gadiem, bet divi - no 10 līdz 18 gadiem. Savukārt uz ārvalstīm vienīgais adoptētais bērns ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

Patlaban reģistrā ir ziņas vēl par 1282 bērniem, kuriem jāmeklē adoptētāji. Lielākā daļa jeb 892 bērni ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

Šobrīd adopcijai ir pieteicies 171 adoptētājs no Latvijas un 46 ārvalstu adoptētāji. No visiem adoptējamiem 524 bērnus var adoptēt uz ārvalstīm, bet 411 bērni to nevēlas vai arī viņu brāļi vai māsas nepiekrīt viņu šķiršanai adopcijas gadījumā.

Jau ziņots, ka pērn kopumā adoptēti 247 Latvijas bērni, kas ir par 20 bērniem mazāk nekā 2015.gadā, liecina Labklājības ministrijas apkopotā informācija.

No 2016.gadā adoptētajiem bērniem 247 bērniem teju puse jeb 120 adoptēti uz ārvalstīm, kas ir par 15 bērniem mazāk nekā pirms gada. Savukārt Latvijas iedzīvotāji pagājušajā gadā attiecīgi adoptējuši 127 bērnus, kas ir par pieciem bērniem mazāk nekā pirms gada.