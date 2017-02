Janvārī veiktajā aptaujā noskaidrots, ka to cilvēku, kurus satrauc kultūras amerikanizācijas tendences Latvijā, īpatsvars turpina sarukt. Šogad par minēto satraucas 43% iedzīvotāju, savukārt pērn tas satrauca 45% iedzīvotāju.

Aptaujā noskaidrots, ka 49% respondentu amerikanizācijas tendences Latvijas kultūrā nesatrauc, savukārt vēl 9% par to nav viedokļa.

Kopš 2010.gada novērots straujš šīs problemātikas atzīšanas kritums iedzīvotāju vidū. Ja vēl 2009.gadā to cilvēku īpatsvars, kas satraucās par kultūras amerikanizācijas tendencēm Latvijā, gandrīz par 10% pārsniedza to cilvēku īpatsvaru, kas par to kopumā nesatraucas, tad turpmākajos gados satraukto cilvēku īpatsvars bija lielāks tikai 2012., 2013. un 2015.gadā, nepārsniedzot 3,2% starpību.

Līdz 2009.gadam par kultūras amerikanizācijas tendencēm satraukto iedzīvotāju īpatsvars stabili bija lielāks nekā to īpatsvars, kas par to nesatraucas, savu maksimumu sasniedzot 2002.gadā, kad kultūras amerikanizācijas tendences Latvijā satrauca 62% iedzīvotāju. Savukārt šogad rezultāts uzrāda līdz šim mazāko satraukuma līmeni par kultūras amerikanizācijas tendencēm Latvijā.