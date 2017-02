Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 20. februāris

AUNS

Tuvojas Venēras retrogrāds, kas kāreizīt būs tavā zīmē. Iespaidus sāksi just jau tagad. Labās attiecības kļūs vēl labākas, sliktās- sliktākas. Taču tas vēl tikai martā, tagad jātiek galā ar pumpuriņiem! Centies savaldīties. Izvirzi lielus mērķus vasarai (ne pavasarim), pūlies sevi saturēt kopā.



VĒRSIS

Pēc jauki pavadītas nedēļas nogales vairums Vēršu jutīsies ļoti labi, atkal atgriežoties darbu virpulī. Un darāmā solās būs daudz. Tik daudz, ka lielākā daļa enerģijas jātērē komandas izveidei, lai ar visu tiktu galā. Taču ar to nebūs nekādu problēmu, ja uzticēsies savai intuīcijai. Starp citu, piesaisti pie sevis kādu klusu, it kā nemanāmu malā stāvošu kolēģi.



DVĪŅI

Dvīņi paša izveidotajā karalistē pēkšņi var justies kā pieslēgti pie elektriskā krēsla. Kaut kas nogājis greizi, milzīgs stress, bet iemeslu uzreiz nespēsi ieraudzīt. Mātēm šī var izvērsties par īstenu šoka dienu - ko gan mans mazais mīlulītis skolā sastrādājis...



VĒZIS

Mēģini sabalansēt prāta lēmumus ar sirdi. Viens vai otrs pamatīgi "dos" pa galvu, un akli klausīt nevajag nevienam. Tiem Vēžiem, kas darbojas daiļradē, šī var izvērsties par finansiāla triumfa dienu. Citiem gan jāstrādā, galvu nepaceļot.



LAUVA

Sapērc sveces, sarūpē gaisotni, aizej uz tirgu pēc īpašiem gardumiem. Šodien, ja gudri un pareizi "izkalposies" simpātijai, vari iegūt desmitkārtīgu labsajūtu. Caur došanu citam vari gūt laimi. Izpelnīties piedošanu, uzlikt ķirsīti uz jau esošas laimes, izdzirdēt bildinājumu.



JAUNAVA

Pacenties būt pieklājīga Jaunava pat tad, ja jāsastopas ar primitīvu rupjību vai izsmalcinātu "uzmetienu". Ignorance būtu vislabākais, kā vari reaģēt uz sev netīkamu situāciju. Naudas lietas šodien labāk necilā. Nedēļas vidū tam būs zaļāka gaisma.



Ja kaut kas nesanāk un gribas visu mest pie malas, noskaitiet līdz desmit un sāciet visu no gala! Tikai pacietīgajiem un lēnprātīgajiem uzsmaidīs veiksme. Nespēsiet saprasties ar sievietēm. Tādēļ nelielieties, jo pēc laimes parasti nāk ne tik saulainas dienas.Apstājieties savā skrējienā, atskatieties uz paveikto un uzdodiet sev jautājumu — kurp es eju, kas man jādara, lai būtu saskaņā ar sevi? Domājiet, domājiet... Raizēsieties par tuvākajiem, mīļākajiem cilvēkiem, jo tikai viņi spēj pa īstam apbēdināt, pieļaudami kļūdas un neadekvāti uzvedoties. Savu pozīciju paudiet nepārprotami, bet taktiski.Nepārtrauktas izmaiņas. Jums vajadzēs rēķināties ar citu viedokļiem un sabiedrībā pieņemtajiem standartiem. Būs jāpielāgojas, ja situācija to prasa. Pats nemanot, varat izpļāpāt savus noslēpumus un nonākt ļoti kutelīgā situācijā. Nedariet neko slēpjamu, tas noteikti nāks gaismā.Jūs esat nepārspējams menedžeris un lietu bīdīšanas meistars. Šonedēļ visi šie talanti divkāršosies, un jūs spēsiet nokārtot jebko, ja vien neklusēsiet. Neticiet visam, ko jums saka mīļotā cilvēka draugi un radi. Viņi ir ieņēmuši hameleona nostāju un variē, kā kuro reizi vajag.Diena piemērota biznesam. Pat ja esat tikai iesācējs un nav lielas sajēgas par šo nozari, laimēsies izdevīgi pārdot kādu sev nederīgu mantu. Liec aiz auss, ka kaprīzes un tendencioza uzvedība nav savienojama ar sirsnīgām jūtām. Ja jūs tik ļoti kaitina draugs/draudzene, kādu laiku nevajadzētu satikties, līdz sapratīsiet, ko jūtat.Darbs nav cirka arēna, tāpēc lēti triki neies cauri. Žonglēšana ar skaitļiem un faktiem nevienu nepārliecinās. Radiet par sevi stabilu un pragmatisku iespaidu. Un vēl - sagrabiniet naudiņu un mēģiniet nopirkt biļeti uz kādu koncertu, lai vērotu to klātienē. Tur tad arī sāks risināties visi notikumi... un tava dzīve var mainīties pavisam radikāli.